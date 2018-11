Papel higiênico, cueca e batata frita fazem sucesso na Black Friday 2018

Apesar de demonstrarem maior interesse por itens tradicionais da Black Friday, como smartphones e televisores, o interesse dos brasileiros também se estende por produtos de uso cotidiano. Itens como papel higiênico, kit de cuecas e refil de batata frita apareceram no levantamento da Promobit , plataforma de compartilhamento de anúncios, dos 100 produtos mais desejados pelos brasileiros.

O papel higiênico folha tripla, da marca Neve, foi o 14º item mais buscado segundo a Promobit . As ofertas do produto tiveram 4.638 visualizações na plataforma.

Já o kit com 12 cuecas da Polo e 3 pares de meia cano médio da Lupo ocupam a 36ª posição no ranking, com 2.083 visualizações.

As comidas também tiveram papel de destaque na Black Friday. O refil de batatas fritas oferecido pelo McDonald's nesta sexta-feira, 23, aparece no 41º lugar, com 3.492 visualizações. Os cupons de descontos da rede de fast food Bob's ficaram em 66º.

Ainda no setor alimentício, uma promoção criada pelo aplicativo Ifood , a Hiper Week, ocupou a 55ª posição no ranking. Já as cápsulas de café Dolce Gusto , da Nestlé, foram visualizadas 1.343 vezes.

Eletrônicos ainda são maiores interesses

Ainda que produtos de uso cotidiano apareçam entre os 100 mais visualizados pelos brasileiros, os eletrônicos são os produtos de maior interesse. Entre os 10 primeiros da lista, os smartphones ocupam cinco posições. O campeão foi o Smartphone Samsung Galaxy S8 64GB, Dual Chip, tela 5.8". Outros aparelhos da Samsung, da Apple e da Motorola também encabeçam a lista.