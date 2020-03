Para ajustar produção, GM vai paralisar as 5 fábricas da marca no País

A General Motors vai fechar as cinco fábricas do grupo no País a partir do dia 30, em princípio por prazo indeterminado. Segundo a vice-presidente da empresa na América do Sul, Marina Willisch o motivo é ajustar a produção à demanda do mercado. O grupo tem fábricas em São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, em São Paulo, Gravataí (RS) e Florianópolis (SC). Emprega ao todo cerca de 20 mil pessoas.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva, acredita, contudo, que a

paralisação tem a ver com o caos provocado pela disseminação do coronavírus em todo o País. Os funcionários da fábrica do ABC paulista, por exemplo, terão de fazer horas extras nos próximos dois sábados para produzir o SUV Tracker, que foi lançado oficialmente nesta quarta, 18, mas está à venda há cerca de dois meses.

O sindicalista informa ainda que, para os trabalhadores, a informação dada pela empresa é de que a parada deve ocorrer até 12 de abril, "mas a GM afirma que a medida pode ser revogada ou prorrogada" de acordo com a situação.

Na segunda-feira, 16, a Volkswagen também anunciou intenção de paralisar as operações de suas quatro fábricas no País, mas o motivo seria evitar a propagação do covid-19. A marca alemã emprega cerca de 15 mil pessoas no Brasil.