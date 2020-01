Para atender TCU, governo propõe contratar servidores aposentados do INSS para força-tarefa

BRASÍLIA - Para atender a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), o governo propôs a contratação de servidores aposentados do INSS para acabar com as filas dos pedidos de benefícios. A proposta foi apresentada nesta quinta-feira, 23, pelo secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ao TCU.

O ministro relator da matéria no tribunal Bruno Dantas está avaliando a viabilidade da proposta apresentada pelo governo.

Como mostrou o Estado, o TCU avisou ao governo que iria barrar a contratação exclusiva de militares da reserva para trabalhar na força-tarefa que o governo pretende montar para reduzir a fila de espera de 1,3 milhão de pedidos do INSS. O recrutamento terá que ser ampliado para civis.

Segundo apurou o Estado, não será uma revisão da aposentadoria desses servidores do INSS. Mas uma contratação temporária. A corte do recrutamento a servidores aposentados do INSS seria uma garantia de que a força de trabalho é qualificada para o serviço. Não há tempo hábil para treinamento de trabalhadores. Com essa exigência, o governo restringiria o número de funcionários públicos aposentados que podem ser contratados.

Nesta quinta-feira, 23, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o decreto com as medidas emergenciais não foi publicado porque precisa do aval do TCU. O governo divulgou que queria contratar 7 mil militares da reserva para tarefas como recepcionar os segurados e fazer triagem de documentos, liberando 2.500 servidores que atualmente ocupam essas funções para analisar os processos - a fila dos pedidos com atraso de mais de 45 dias ultrapassa 1,3 milhão.

Atualmente, 7.820 servidores do INSS fazem a análise de documentos para a concessão de benefícios. Com o reforço dos militares, o governo deu setembro como prazo para normalizar a situação.