Para Bracher, protecionismo inibe retomada

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Botelho Bracher, disse, no Fórum Econômico Mundial, que a América Latina vive a retomada do crescimento, mas em um momento desafiador em razão do aumento do protecionismo comercial.

“A região está experimentando a retomada do crescimento, isso é especialmente verdade no Brasil”, afirmou. “Temos, porém, desafios no comércio exterior, com o aumento de barreiras comerciais no mundo”, acrescentou, numa clara referência à decisão dos EUA de sobretaxar as importações de aço e alumínio.

Bracher também fez comentários sobre as eleições que ocorrem neste ano na América Latina, identificando em todas elas forças comuns: opções populistas, candidatos conservadores e outros que se apresentam como novidade à política tradicional.