Para Bush, economia dos EUA enfrenta 'incertezas' O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, dirá nesta segunda-feira que a economia norte-americana enfrenta incertezas, mas ressaltará que está otimista sobre as perspectivas de crescimento no longo prazo. "Enquanto nos encontramos nesta noite, nossa economia está passando por um período de incertezas", dirá Bush em parte de seu discurso de Estado de União. "No longo prazo, os norte-americanos podem ficar confiantes quanto ao crescimento econômico." (Reportagem de Caren Bohan)