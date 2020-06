Para concluir Angra 3, governo pode desistir de sócio e propor contratação de empresa

BRASÍLIA - A conclusão das obras da usina de Angra 3 poderá ser feita por meio da contratação de uma empresa com expertise em energia nuclear, escolhida por meio de licitação, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O modelo, proposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deve ser submetido à aprovação nesta quarta-feira, 10, em reunião do Conselho do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), colegiado formado por ministérios e bancos públicos, além da Presidência da República.

Com a decisão, o governo pode desistir, oficialmente, do modelo de escolha de um sócio privado para terminar a usina, cujas obras estão 63% concluídas. A proposta para Angra 3 prevê que todas as referências ao termo "sócio privado" sejam retiradas do decreto que a qualificou no PPI.

O modelo do BNDES, que sondou o mercado para checar se havia interesse de empresas em se tornarem sócias da Eletronuclear no empreendimento, se assemelha ao de um "especista" clássico - ou seja, a contratação de uma empresa para executar as obras, sem participação societária. A diferença da proposta é que será possível reduzir o número de contratos. Quando as obras de Angra 3 foram abandonadas, em 2015, havia cerca de 40 contratos em vigor.

Ao estudar o empreendimento, o BNDES chegou à conclusão de que é possível obter empréstimos bancários para financiar a continuidade das obras da usina, desde que o preço de referência da energia de Angra 3, fixado em R$ 480 por megawatt-hora (MWh), seja oficializado como tarifa. Superado o risco da construção, o empreendimento se tornaria um gerador de caixa de baixo risco. O custo para concluí-la foi estimado em R$ 15 bilhões, mas deverá ser recalculado.

Para isso, a proposta a ser submetida ao Conselho do PPI é que todas decisões sobre Angra 3 sejam transferidas para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão de assessoramento da Presidência da República coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com a participação de diversos ministérios.

Contudo, apesar do modelo tradicional voltar ao foco, a possibilidade da utilização de um sócio privado será “opcional”, e não será completamente eliminada, segundo informou o MME ao Estadão/Broadcast.

Responsabilidades

Ao deslocar as decisões sobre Angra 3 para o CNPE, o governo divide responsabilidades com diversos outros ministérios. Além disso, a medida permite que o tema seja avaliado dentro do programa nuclear brasileiro formado pelo submarino e pelo reator multipropósito, mas cuja presença de Angra 3 é fundamental para que haja ganho de escala na produção de urânio.

Se as definições sobre o empreendimento coubessem unicamente ao MME ou ao PPI, questões relacionadas ao preço da energia poderiam ser levantadas, o que permitiria discussões sobre alternativas de fontes de energia mais baratas do que a nuclear. Quando concluída, algo previsto para 2026, Angra 3 terá potência de 1,4 mil MW. O governo defende a usina sob o argumento de que ela produzirá energia firme, 24 horas por dia, sete dias por semana, nas proximidades do centro da carga.

Projeto militar

Projeto do período militar, Angra 3 começou a ser erguida em 1984. Suas obras prosseguiram até 1986, mas depois ficariam paralisadas por 25 anos, até serem retomadas em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O empreendimento travaria novamente em 2015, por causa de denúncias da Lava Jato. Hoje, o Brasil possui apenas duas usinas nucleares, Angra 1 e 2, que respondem por apenas 1,3% da energia total que é produzida no País.

A usina já consumiu ao menos R$ 8 bilhões dos cofres públicos. Por outro lado, desistir de Angra 3 também teria um custo para os cofres públicos: seriam gastos R$ 12 bilhões para quitar empréstimos bilionários e desmontar a estrutura.

Quando concluída, Angra 3 terá capacidade de 1,4 mil megawatts. A hidrelétrica de Teles Pires, por exemplo, tem potência de 1.820 megawatts e custou R$ 3,9 bilhões. Com o custo total de Angra 3, portanto, seria possível construir seis hidrelétricas de Teles Pires, com uma geração total de 10.920 megawatts.