Para driblar prazo de saque do auxílio emergencial, beneficiário pode emitir boleto de banco digital

A Caixa já começou a pagar a terceira parcela do auxílio emergencial para aqueles que receberam o segundo repasse do benefício até o dia 30 de maio. Apesar de ter o valor creditado, o usuário só pode sacar ou fazer transferências a partir de 18 de julho, respeitando o calendário do banco. Quem nasceu em dezembro, por exemplo, precisa esperar até 19 de setembro para fazer as transações.

No entanto, o beneficiário que precisa sacar o dinheiro antes do prazo tem algumas alternativas. Bancos digitais e fintechs, como o Mercado Pago, podem ser usados para antecipar as datas pré-estabelecidas pela Caixa de forma gratuita.

Bancos digitais como Nubank, C6 Bank e Banco Inter oferecem a possibilidade de depósito por boleto bancário. Para isso, é necessário ter uma conta na instituição financeira. Nas três opções mencionadas a conta é gratuita, não possui taxas de manutenção e as transferências são ilimitadas. O Nubank cobra R$ 6,50 por saque e os demais não cobram pelo serviço.

Para abrir a conta, é necessário baixar o aplicativo do banco escolhido e informar o dados solicitados. A maioria das instituições pede CPF, nome completo, endereço de e-mail, telefone celular e comprovante de residência. Em seguida, é necessário enviar foto de algum documento de identificação, como RG ou CNH, e uma foto sua segurando o documento. A abertura da conta precisa ser aprovada pelo banco, o que pode levar alguns dias dependendo da demanda.

Com a conta aberta e aprovada, o beneficiário do auxílio emergencial deve abrir o aplicativo do banco digital e escolher a opção “depósito por boleto”. Veja aqui como fazer isso no Nubank, clique aqui para o Banco Inter ou aqui para o C6 Bank.

Em seguida, é preciso pagar o boleto no aplicativo Caixa Tem. O prazo para o dinheiro ser creditado na conta do banco digital é de até 3 dias úteis.

A Caixa fez um vídeo explicando como fazer o pagamento:

Com o dinheiro na conta do banco digital, o usuário pode fazer transferências para outros bancos ou sacar o valor desejado na rede de caixas eletrônicos Banco24Horas. Antes, porém, é recomendado consultar se o banco escolhido cobra algum tipo de taxa para realizar o saque.

Mercado Pago

O Mercado Pago também tem a opção de depósito por boleto bancário. Primeiro, é necessário abrir uma conta. No aplicativo do Mercado Pago, clique em "Adicionar dinheiro" e depois em “Boleto bancário”. Informe o valor que deseja transferir e os dados pessoais solicitados. Copie o código fornecido e cole no aplicativo Caixa Tem, na opção “Pagar boleto”. O dinheiro ficará disponível em até dois dias úteis.

Outra opção para transferiro o dinheiro é pelo cartão de débito virtual gerado no aplicativo Caixa Tem. Com os dados em mãos, acesse o aplicativo do Mercado Pago, clique em “Adicionar dinheiro” e depois em “Cartão virtual Caixa”. Em seguida, digite os dados do cartão da Caixa e a quantia que deseja transferir. Dessa forma, o dinheiro fica disponível instantaneamente.

Os saques podem ser feitos na rede de caixas eletrônicos Banco24Horas e têm um custo de R$ 9,90.