Para manter monopólio, Caixa propõe reduzir taxa de administração do FGTS à metade

BRASÍLIA - O governo fechou um acordo com parlamentares para reduzir a taxa de administração da gestão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 1% para 0,5%. Em troca, a Caixa mantém o monopólio de operação dos recursos do fundo. Cálculos do governo apontam para uma perda de R$ 2,5 bilhões por ano para o banco estatal. Em 2018, a Caixa ganhou R$ 5,1 bilhões pela gestão do fundo.

As mudanças estão no relatório do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) da medida provisória que libera saques do FGTS. O acordo prevê votação da MP ainda nesta quarta-feira, 30, na comissão mista do Congresso. O relator defendia acabar com o monopólio da Caixa na gestão do fundo, mas cedeu após o banco e a equipe econômica concordarem com a redução da taxa de administração. Além disso, o relator também reduz a taxa do FI-FGTS (fundo de investimento que usa os recursos do FGTS para aplicar em infraestrutura) para o mesmo porcentual. O relatório estabelece ainda limite de 0,1% ao ano para outras despesas administrativas do FGTS.

No início de outubro, o Estado já tinha antecipado que o banco estatal fez a proposta de reduzir a taxa para 0,8%. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, buscou apoio para manter a gestão do FGTS com o argumento de que a quebra do monopólio vai encarecer os custos para as regiões Norte, Nordeste e outras localidades mais longínquas do interior, onde nem todos os bancos privados estão presentes. Pelo levantamento da Caixa, que tem sido apresentado também a parlamentares, cerca de 700 municípios só tem a Caixa operando.

Na avaliação da Caixa, os outros bancos, com fim do monopólio, só terão interesse em fazer financiamentos nas cidades mais rentáveis, do Sul e Sudeste. Hoje, o banco consegue internamente, com um taxa única, equilibrar os custos mais elevados para chegar aos locais de mais difícil acesso. O discurso do banco estatal tem sido o de que a manutenção do monopólio é a garantia de que o Norte e o Nordeste não vão pagar mais.

O presidente Jair Bolsonaro também foi contundente em apoio à manutenção do monopólio da Caixa na gestão do FGTS. Bolsonaro disse que, se aparecer alguma sugestão do tipo do Congresso, ele pretende vetá-la. "Se o Congresso decidir quebrar o monopólio da Caixa, eu a vetarei segundo orientação da própria Economia (ministério)", escreveu o presidente em seu Facebook.