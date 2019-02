Para Meirelles, governo está em linha liberal positiva e não há nada que impeça crescimento

O secretário de Fazenda de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou a investidores que a linha liberal do novo governo é positiva e favorecerá que a economia cresça dentro do seu potencial. Segundo ele, o ano de 2018, em que ele estava à frente da área econômica do governo, foi atrapalhado pela greve dos caminhoneiros e, principalmente, com a incerteza eleitoral.

"Como governo está em uma linha liberal positiva, o efeito líquido é positivo, não há nada que possa impedir que se cresça [a economia]. De ponta a ponta [último trimestre de 2018 com último trimestre de 2019] deve crescer mais [que o esperado]", aponta.

Segundo ele, o carregamento estatístico para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 para 2019 será baixo porque, em razão de várias inseguranças atípicas no ano passado, os investidores contiveram aportes no Brasil. "Teve greve dos caminhoneiros que puxou para baixo. Depois, nós tivemos incerteza eleitoral. Tinha candidato que estava propondo tomar de volta áreas de pré-sal que já estavam licitadas. A questão que houve é que muitas empresas tinham orçamento para o Brasil em 2018, mas seguraram investimentos esperando a eleição", disse.

Capitalização da Sabesp

Henrique Meirelles também afirmou que, caso o governo opte pela capitalização da Sabesp, deve utilizar as linhas gerais do modelo já existente, elaborado pelo último governo. Por ele, seria feita uma holding com o Estado em posição controladora e metade das ações seriam vendidas ao mercado, segundo explicou o secretário.

O secretário afirmou ainda que, caso o Congresso Nacional não aprove a medida provisória (MP) que viabilizaria a privatização da Sabesp, o Estado pretende capitalizar a empresa com o "mínimo de capital estatal possível". Ele evitou cravar números, mas destacou que a privatização da empresa renderia mais aos cofres públicos, enquanto a capitalização é estimada em R$ 5 bilhões, R$ 1 bilhão deles retornando à Sabesp.

"Se puder privatizar, pode chegar a R$ 20 bilhões ou mais, mas o mercado é que tem que precificar. Não quero que as ações comecem a subir porque o Meirelles falou que vai render R$ 20 bilhões, vocês é que me dizem. (...) Vai ser um processo transparente de precificação de mercado", disse.

Ele afirmou que a empresa hoje tem uma "vantagem competitiva importante" de poder assinar contratos com prefeituras sem licitação. E deixou claro que, nos termos atuais, sem a votação da MP, a alternativa mais viável ao Estado é a capitalização. "Dentro da estrutura jurídica atual, o melhor é manter a empresa sobre o controle estatal, até porque tem essa vantagem competitiva. Agora, mudada a estrutura legal (com a MP), muda a realidade. Mudando a realidade, muda a melhor alternativa também", disse.

Questionado sobre quanto o governo estaria disposto a esperar pela MP que viabilizará a privatização, uma vez que os recursos da capitalização da Sabesp estão previstos no Orçamento, Meirelles sinalizou que há condições de se esperar pelos 180 dias de validade da medida provisória. "A entrada de recurso no Orçamento está prevista para dezembro", disse.