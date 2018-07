Para Senador dos EUA, montadoras devem trocar CEOs O senador democrata Chris Dodd, presidente do Comitê de Bancos do Senado, disse que as montadoras norte-americanas deveriam ter de substituir seus principais executivos em troca da aprovação pelo Congresso de um pacote de socorro financeiro de longo prazo. Dodd espera que o Congresso aprove o pacote de ajuda de curto prazo para as montadoras, de US$ 15 bilhões, nos próximos dias. Mas o democrata de Connecticut diz que as companhias deveriam ter de promover uma reestruturação se quiserem obter uma ajuda mais significativa do governo no próximo ano. Segundo Dodd, as montadoras precisam de caixa imediato para evitar o colapso nas próximas semanas. Mas, no longo prazo, ele considera que a Chrysler provavelmente será levada à fusão com outra companhia e a General Motors (GM) deveria ser obrigada a substituir seu executivo-chefe, Rick Wagoner.