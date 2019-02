Para viabilizar exportação, empresário cria marca voltada para o mercado chinês

O empresário Marcelo Moscofian, diretor do Santa Monica Café Gourmet, está prestes a embarcar o primeiro lote de café torrado com a marca da empresa para a China. Os cinco contêineres que devem sair do Porto de Santos (SP) rumo a Xangai levam uma carga de 25 toneladas dividida entre o grão torrado e moído, cápsulas para máquina, sachês para coar a bebida na xícara (drip coffee) e pequena parcela de café verde.

“Não conseguimos embarcar a carga porque um chinês registrou a nossa marca”, conta Moscofian. Para viabilizar a exportação, ele explica que precisou criar uma marca específica para o mercado chinês. Apesar do atraso, o empresário diz que, assim que resolver essa pendência, o café será despachado.

O café gourmet, do tipo arábica, mais refinado, é produzido no município de Machado, no Sul de Minas, onde ficam as cinco fazendas do grupo, que ocupam 300 hectares. Na China, o produto será vendido com a nova marca para supermercados. Também vai abastecer cafeterias, hotéis, bares e restaurantes por meio de um distribuidor local. A empresa fechou um contrato de fornecimento de cinco anos com o distribuidor chinês. No primeiro ano serão embarcados 70 contêineres. A previsão é aumentar 30 contêineres a cada ano.

A China faz parte de um projeto maior da empresa de exportar café gourmet para cerca de 30 países. O plano de exportação começou a ser traçado em 2017 e prevê a abertura de cafeterias no exterior. “Planejamos ter cafeterias na China em 2020”, diz Moscofian.