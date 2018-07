Paranaguá terá aeroporto para turistas e carga A cidade de Paranaguá, no Paraná, terá um aeroporto para vôos fretados e transporte aéreo de cargas. Segundo informações divulgadas pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), o governador Roberto Requião já teria determinado o início dos estudos para instalação do novo aeroporto, que atenderá aos turistas que chegam de navio às cidades de Paranaguá e Antonina e viajam a outros destinos, como Foz do Iguaçu e Curitiba, e também absorverá parte do transporte de cargas feito pelo aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. De acordo com o secretário dos Transportes, Rogério Tizzot, citado pelo comunicado da Appa, técnicos da Secretaria já estão fazendo contatos com o Ministério da Defesa para avaliar as áreas para a construção do aeroporto. No que se refere ao transporte de cargas, o aeroporto completaria os acessos que já existem hoje aos portos do Paraná. O Estado do Paraná tem 40 aeroportos públicos, dos quais quatro são administrados pela Infraero - Afonso Pena, Bacacheri (Curitiba), Londrina e Foz do Iguaçu. Os outros são administrados pelos municípios por meio de convênios com a Aeronáutica.