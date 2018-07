Parceira no Peru é Petrobras nacional e não argentina A Repsol YPF anunciou a descoberta de uma reserva de gás natural no Peru, com um volume estimado de 56 bilhões de metros cúbicos. A companhia informou que a descoberta foi feita no campo Kinteroni X1, na província de Cuzco, explorado por um consórcio do qual participa também a Petrobras brasileira. A informação é da Dow Jones. Pouco antes, a agência de notícias havia divulgado que a parceira da Repsol era a Petrobras Energía, subsidiária na Argentina. No início da tarde a Dow Jones retificou a informação. Segundo a agência de notícias, a Repsol tem uma participação de 41% no consórcio. A Petrobras tem 35% e a Burlington Resources Peru, os 24% restantes. Segundo a Repsol, os testes de produção mostraram uma capacidade de produção de 365 milhões de barris/ano.