Parceria com Ford reforça linha de podcasts do ‘Estadão’

O Notícia no seu Tempo, podcast lançado em junho pelo Estadão, mostrou a força do formato: apenas em seus primeiros 30 dias de existência, a atração produzida em parceria com a montadora Ford angariou mais de 130 mil reproduções, em plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e no estadão.com.br. O resultado foi tão positivo que ampliou também o total de assinantes do Estadão Notícias, que já soma mais de 4,5 milhões de downloads desde 2017.

“O sucesso desse podcast é uma prova de que o Estadão está entregando seu conteúdo de qualidade de diferentes formas, em diversas plataformas”, diz Marcelo Godoi, diretor de mobilidade do Grupo Estado. “Essa parceria teve um caráter inovador. O conteúdo foi pensado em conjunto entre veículo e marca, mas sem influência nas notícias escolhidas todos os dias pela equipe editorial.”

O Notícia no Seu Tempo fica disponível todos os dias, sempre às 5h, tanto no site do jornal quanto nas plataformas de áudio. A proposta é fazer um resumo diário da edição do Estadão para que as pessoas possam acessar de forma prática a informação necessária para começar o dia. O podcast completo faz um resumo dos principais temas em 20 minutos.

Para facilitar a vida do usuário, o Notícia do Seu Tempo também tem as versões por editorias – os conteúdos são separados em dez áudios de dois minutos de duração cada um. A escolha será do leitor: ele poderá ir direto aos assuntos que lhe interessam – como economia e política, por exemplo – ou então ouvir as notícias de todas as áreas, conforme a curadoria do Grupo Estado.

O conceito foi desenvolvido a quatro mãos com o objetivo de ajudar no lançamento do veículo Ford Edge ST, destinado a um público classe A, que tem consciência da importância da informação e, ao mesmo tempo, encontra dificuldade para arranjar tempo para acompanhar o noticiário. “É o típico caso do bom casamento entre a intenção de marca e a proposta de conteúdo”, diz o executivo do Grupo Estado.

O formato do Notícia no seu Tempo poderá ser estendido em breve, segundo Godoi. Uma das propostas é iniciar também a distribuição de “pílulas” noticiosas para os usuários no meio do dia.