Parceria entre público e privado é fundamental para evolução do saneamento básico no País 

Desde a aprovação da lei nº 14.026/2020, mais de 210 municípios brasileiros foram alcançados por novas licitações em serviços de água e esgoto. Os números indicam que o novo Marco Legal do Saneamento vem transformando, de fato, o setor. A lei estabelece uma meta audaciosa: até 2033, 99% da população precisa ter acesso a água potável e 90%, a tratamento e a coleta de esgoto. Para alcançar esse objetivo, será preciso investimento e parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Essa é a leitura da Aegea Saneamento, empresa líder no setor que completa 12 anos atuando por meio de suas concessionárias em 13 Estados, sempre com um olhar para os princípios ESG.

"Somos uma empresa comprometida com a sociedade. Por isso, nossa prestação de serviços vai além das metas contratuais. Entendemos a relevância do nosso papel e estamos contribuindo, efetivamente, no processo de universalização do saneamento básico no Brasil. E queremos ir além e deixar um legado positivo de nossa atuação. Levamos saúde e dignidade às comunidades, cuidamos das pessoas e do meio ambiente", afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea.

A empresa saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 154 cidades em 2022, beneficiando mais de 21 milhões de pessoas. Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da companhia, que tem como base eficiência operacional, cumprimento de metas, investimentos responsáveis e o alinhamento aos princípios ESG.

A Aegea vem participando da mudança do cenário do saneamento básico brasileiro e, por meio do Marco Legal do setor, protagonizou vitórias em diversas concessões. Só em 2021 iniciou três novas operações de esgoto: as PPPs Ambiental Cariacica (ES), Ambiental Metrosul (RS) e Ambiental MS Pantanal. Também conquistou os blocos 1 e 4 do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Em 2022 a Aegea venceu a licitação dos serviços de esgotamento sanitário no Crato (CE).

A Aegea acredita que parte da solução para levar saneamento para todos os brasileiros passa pela complementaridade e atuação integrada entre o poder público e o setor privado. Um dos exemplos dessa atuação ocorre na cidade de Piracicaba (SP). Por meio de parceria público-privada, foram realizados investimentos na Mirante, concessionária do grupo na região, que garantiram a universalização do saneamento no município em apenas dois anos de concessão.

Lagoa de Araruama

A Lagoa de Araruama, a maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo, localizada na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, é um exemplo de como a atuação da Aegea contribuiu para a recuperação desse ecossistema tão relevante para o turismo e para a economia local.

Os investimentos em coleta e tratamento de esgoto nas cidades do entorno foram determinantes para que a lagoa, que estava praticamente 'morta' no início dos anos 2000, registrasse recorde de pescado nos últimos anos e retomasse suas potencialidades para atividades náuticas, esportivas e turísticas.

Por meio do sistema de coleta em tempo seco, a concessionária capta o esgoto que passa pela rede de drenagem e leva para tratamento, evitando que caia in natura nesse corpo hídrico. Essa proteção permitiu que cavalos-marinhos voltassem a ocupar a Lagoa de Araruama. Com organismo sensível à poluição, esses animais são considerados bioindicadores de qualidade da água, o que reforça que a atuação da concessionária está no caminho certo.

A Prolagos, concessionária do Grupo Aegea que opera em cinco municípios dessa região, já investiu mais de R$ 1,4 bilhão em saneamento, passando o tratamento de esgoto de 0% para 80% nas cidades da área de concessão e saltando de 30% para 98% o índice de pessoas abastecidas com água de qualidade.

Entrega antecipada

Timon, no Maranhão, avança em saneamento e será, em breve, uma das cidades mais saneadas do País. Até 2026, o serviço de coleta e tratamento de esgoto alcançará 90% da população, antecedendo o prazo de universalização estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento, previsto para 2033.

A Águas de Timon alcançou a universalização do abastecimento de água logo no primeiro ano de atuação, em 2015, colocando fim ao cenário de falta d'água. Recentemente, Timon ganhou uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Flores, que contribui para que 3,8 milhões de litros de esgoto deixem de poluir o meio ambiente diariamente. O investimento impacta positivamente a vida de 48 mil moradores e aumentou a cobertura do esgotamento sanitário no município de 3% para 33%.

Até 2026, garantindo a universalização do saneamento, serão construídos mais sete módulos de tratamento e implantados mais 415 km de rede de esgoto, em um ritmo intenso de obras e também de relacionamento e sensibilização da população quanto à importância do saneamento.

Igualdade racial

A Aegea Saneamento tem consciência da importância de investir na pauta racial de forma concreta. Desde 2017 a companhia tem um programa que nasceu com objetivo principal de espelhar a demografia da população brasileira em seu quadro de funcionários. Como resultado, a Aegea já conta com 61,9% de colaboradores que se autodeclaram pretos ou pardos, sendo que 17% estão em cargos de liderança. Assim, já superou o compromisso inicial de espelhar, dentro da organização, o porcentual de negros da população brasileira, que é de 47,5%, segundo o censo mais recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A partir de 2020, o programa passou por uma revisão. Seu objetivo foi reconfigurado: espelhar a população negra em todos os níveis hierárquicos, com prioridade para os cargos de liderança. "O objetivo é implementar, nos municípios onde atuamos, mudanças que sejam transformadoras e que reflitam na força de trabalho, em todos os graus hierárquicos, as comunidades que atendemos", indica Casseb.

Como evolução de um trabalho com ações estruturadas, recentemente, a Aegea emitiu um título sustentável atrelado a metas que incluem alcançar 45% de mulheres e 27% de negros em cargos de liderança até 2030. Ao atrelar esse objetivo a uma emissão Sustainability-Linked Bond (SLB), a empresa está sendo) pioneira em se comprometer com a meta de diversidade racial em cargos de liderança.