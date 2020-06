Bolsonaro faz aceno à PF e reconhece paridade de aposentadorias de policiais federais

BRASÍLIA - A Advocacia Geral da União (AGU) deu hoje parecer que reconhece a integralidade e paridade das aposentadorias dos policiais federais, rodoviários federais, legislativos e civis do Distrito Federal. O parecer foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta quarta-feira, 17.

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) vinha cobrando a edição desse parecer à AGU, para que tivessem garantido o direito à paridade e integralidade das aposentadorias e pensões. O benefício consta na Emenda Constitucional 103/2019, que estabeleceu as novas regras da Previdência.

No parecer publicado hoje, a AGU conclui que os policiais civis da União que ingressaram nas respectivas carreiras até 12/11/2019, quando da implementação dos requisitos, fazem jus à aposentadoria com proventos integrais (totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria).

Os policiais civis da União, ingressos nas respectivas carreiras a partir de 13/11/2019 fazem jus à aposentadoria, com proventos calculados pela média aritmética e reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

Bolsonaro foi às redes sociais para comentar o assunto. “Assinei parecer do AGU José Levi/André Mendonça reconhecendo a paridade e integralidade dos proventos das PF, PRF, Polícia Civil Polícia Penal ao se aposentarem”, escreveu.