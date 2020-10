Parlamento europeu acusa Bolsonaro por não ratificação do acordo Mercosul-UE

BRUXELAS - O Parlamento Europeu informou nesta quarta-feira, 7, que não vai ratificar o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul "no seu estado atual" devido à política ambiental do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o que já fez com que vários países se recusassem a dar sinal verde ao pacto comercial.

Uma emenda a um documento aprovado no Parlamento sobre a política comercial do bloco responsabiliza o governo Bolsonaro pela impossibilidade de ratificar o acordo de livre-comércio. O trecho acrescentado ao documento intitulado “Relatório sobre a aplicação da política comercial comum: relatório anual 2018” diz que o Parlamento “expressa a sua profunda preocupação face à política ambiental de Jair Bolsonaro, uma política que contradiz os compromissos assumidos com o Acordo de Paris”.

Leia Também Projeto pioneiro vai pagar para produtores rurais da Amazônia não desmatarem

Por esse motivo, "nessas circunstâncias, o acordo entre a UE e o Mercosul não pode ser ratificado em seu estado atual".

No ano passado, após duas décadas de negociações, os países da UE e do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) anunciaram um acordo abrangente para criar a maior zona de livre-comércio do mundo. No entanto, a ratificação do tratado pelos governos europeus encontra resistência firme, em parte devido ao desmatamento acelerado no Brasil e também devido aos temores dos agricultores europeus sobre a concorrência desleal de empresas sul-americanas.

Em 21 de setembro, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, disse que a UE esperava "um claro compromisso" do Mercosul de garantir que respeitará a seção "desenvolvimento sustentável" do acordo.

Os parlamentos da Áustria e da Holanda já descartaram a ratificação do acordo na sua forma atual, enquanto Bélgica, Irlanda, Luxemburgo e França estão relutantes. Até a Alemanha, grande divulgadora do texto, expressou dúvidas sobre o futuro do tratado. “Temos sérias dúvidas de que o acordo possa ser aplicado conforme o planejado", disse o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS