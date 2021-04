O que o leilão da Cedae representa para o saneamento no Brasil

RIO - Previsto para a tarde desta sexta-feira, 30, na Bolsa brasileira (B3), o leilão para definir os novos operadores da concessão dos serviços de água e esgoto em 35 cidades fluminenses vai impulsionar a participação privada no setor. Com a concessão da Cedae, a estatal de saneamento do Rio de Janeiro, de uma só vez a população brasileira atendida pelo setor privado - hoje em 34,1 milhões - vai crescer em 40%, segundo estimativa da Abcon (associação que reúne concessionárias do setor).

Tanto o governo do Rio quanto o BNDES confirmaram a realização do leilão, apesar de decreto aprovado na quinta-feira, 29, pela Assembleia Legislativa do Estado mandando cancelar a venda. A concessão do Rio é o maior projeto de infraestrutura do País. São pelo menos R$ 40 bilhões em investimentos, incluindo R$ 30 bilhões em obras e, no mínimo, R$ 10,6 bilhões em outorgas para os governos estadual e municipais – a taxa é cobrada pelos governos para conceder um serviço público a um operador privado. Esse valor poderá ser maior, dependendo da competição entre os interessados no leilão.

Com quatro consórcios privados na disputa, como informou o Estadão, a expectativa dos envolvidos no projeto é que haja concorrência pelos quatro blocos em que a área de concessão foi dividida. Desde o início do processo, em janeiro, os principais operadores privados de serviços de água e esgoto vinham demonstrando interesse na concessão fluminense e, na última terça-feira, 27, confirmaram a participação ao se habilitar formalmente na Bolsa.

“Temos uma expectativa muito boa para a demanda, para a concorrência”, afirmou o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, instituição responsável pela estruturação do projeto de concessão. “Vai ser uma disputa saudável, com grupos fortes e bons consórcios”, completou o executivo.

A Aegea, que disputa com a BRK Ambiental o posto de maior operadora privada de saneamento do País, e a Equatorial Energia confirmaram que estarão no leilão de sexta-feira, em consórcios separados. Os outros dois consórcios são formados por empresas como BRK, Águas do Brasil, Iguá Saneamento e o fundo de investimentos carioca Vinci Partners, conforme fontes ouvidas pelo Estadão.

Para dar conta dos investimentos bilionários – dos cerca de R$ 30 bilhões em obras, R$ 25 bilhões deverão ser aplicados nos 12 primeiros anos da concessão –, as empresas buscaram musculatura financeira. Nesta semana, a Aegea informou que a Itaúsa, empresa de investimentos do banco Itaú, pagou R$ 1,3 bilhão por uma participação de 8,5% na operadora de saneamento. Em março, a Iguá Saneamento anunciou um aporte de R$ 514 milhões do Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), também por uma fatia minoritária da companhia. Em fevereiro, a Vinci Partners levantou US$ 275 milhões, ao abrir capital nos Estados Unidos.

Além do elevado volume de recursos, o projeto de concessão do Rio traz junto uma série de riscos e desafios, que deverão ser enfrentados pelos operadores escolhidos. Alguns deles são a cobrança da conta de água em favelas com ocupação irregular, muitas delas dominadas pelo crime organizado, o relacionamento político com entes públicos – a Cedae, que não será privatizada, continuará cuidando do tratamento de água, que será fornecida aos operadores privados – e a capacitação da agência reguladora estadual

Modelo

Desenhada pelo BNDES desde 2016, a desestatização dos serviços de saneamento do Estado do Rio prevê a retirada da Cedae da operação de distribuição de água e coleta de esgoto nas 35 cidades incluídas na área de concessão. Ainda estatal e mais enxuta, a Cedae continuará cuidando da captação e do tratamento da água. Os operadores privados dos quatro blocos ficarão responsáveis pela distribuição da água, coleta e tratamento do esgoto, e pela relação comercial com os consumidores – e pelas obras bilionárias para levar a infraestrutura para locais que não são atendidos.

Esse modelo foi usado na concessão da região metropolitana de Maceió (AL), leiloada em setembro do ano passado – a licitação foi vencida pela BRK Ambiental, que desembolsou R$ 2 bilhões em taxa de outorga para vencer outras seis propostas. O desenho tem sido elogiado por executivos, investidores e consultores.

Para viabilizar a operação em cidades menores e nas áreas mais pobres, onde não há infraestrutura de saneamento, a concessão do Rio usou um modelo conhecido no mercado como “filé e osso”. A capital fluminense, onde boa parte da infraestrutura já existe e onde está a maior parte da receita com as tarifas – já que a inadimplência é baixa – foi dividida em quatro áreas. Assim, cada um dos quatro blocos inclui um “filé” da capital e um “osso” da Baixada Fluminense ou do interior, onde os investimentos são maiores e a receita é potencialmente menor.

Pelas regras do leilão, um mesmo consórcio poderá levar mais de um bloco, desde que comprove capacidade financeira para tal. Os blocos serão leiloados separadamente. Levará a concessão os consórcios que oferecerem as maiores taxa de outorga. Do valor mínimo de R$ 10,6 bilhões – na soma dos quatro blocos –, 80% ficarão com o Estado. Os 20% restantes serão divididos entre o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana (5%) e os demais municípios (15%, proporcionalmente conforme a população de cada cidade). Os excedentes – valores acima do mínimo que os interessados deverão oferecer para vencer o leilão – serão divididos meio a meio entre as duas esferas.

No projeto, os R$ 30 bilhões em obras prometem uma revolução no saneamento básico do Rio. Após os 12 primeiros anos de concessão, o número de lares com ligação de esgoto nas 35 cidades atingidas pelo projeto deverá crescer em 1,7 milhão, dobrando o acesso. Hoje, 1,6 milhão de lares na área possuem serviços de esgoto, enquanto 3,6 milhões têm água tratada, mostram as planilhas disponíveis para os interessados na concessão.

Para isso, estão previstos R$ 1,8 bilhão em favelas com ocupação irregular. As obras destinadas a estancar o despejo de esgoto in natura na Baía de Guanabara somam R$ 2,6 bilhões, apenas nos cinco primeiros anos de concessão. Também nos cinco primeiros anos, outros R$ 2,9 bilhões deverão ser investidos nas cidades que despejam esgoto na Bacia do Rio Guandu, de onde é captada a maior parte da água para ser tratada e fornecida à região metropolitana do Rio – a poluição do Guandu está por trás da má qualidade da água fornecida pela Cedae, que vem apresentando alterações de gosto, odor e coloração desde janeiro de 2020.