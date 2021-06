Paulistanos migram para o interior de São Paulo em busca de qualidade de vida

O mercado imobiliário brasileiro segue em franca expansão, mesmo com os percalços causados pela pandemia da covid-19. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), no primeiro trimestre deste ano, na comparação com igual período do ano passado, houve aumento de 27,1% nas vendas de imóveis residenciais no País e alta de 3,7% nos lançamentos. Uma nova tendência que tem sido observada dentro do mercado imobiliário é o aumento do interesse dos brasileiros em morar em cidades no interior do estado, para garantir mais qualidade de vida e segurança. A estimativa, considerando apenas o interior, é que as vendas apresentaram alta superior a 80% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período do ano passado. “Temos visto uma migração de paulistanos para o interior, e, com o home office, muitas pessoas estão percebendo que podem trabalhar do interior com muito mais qualidade de vida e toda a infraestrutura de um grande centro”, diz Cristiano de Moura, CEO da AG Velasco.

Entre as cidades mais buscadas pelos paulistanos está Sorocaba, que tem como diferencial a proximidade à capital, de apenas 100 quilômetros, e acesso pela Castelo Branco, considerada a melhor rodovia do Brasil por cinco anos consecutivo. “Além do fácil acesso, que é o primeiro grande diferencial de Sorocaba, é uma região metropolitana, tem um parque tecnológico, toda a infraestrutura e é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Oferece tudo que um grande município oferece, mas com menos trânsito, menos violência, mais parques e tranquilidade. Tudo isso com a mesma infraestrutura da capital – bares, restaurante, cinema, teatro –, tudo de alto nível, mas com aquele clima de interior”, relata o executivo.

É nesse cenário que está localizado o Best View Campolim, empreendimento lançado em setembro pela AG Velasco que reúne em um só lugar e de maneira harmoniosa excelente localização, design, segurança, compromisso com o meio ambiente e tecnologia de ponta.

Com investimento total estimado em R$ 50 milhões, o Best View será entregue em dezembro de 2023. São 28 pavimentos com dois apartamentos por andar, o que garante exclusividade total aos moradores, e todas as unidades contam com três suítes e três vagas de garagem, sendo que os apartamentos variam entre 104 e 112 m². Ao todo são mais de 30 itens de lazer, como cinema, espaço kids, coffee bar com chopeira, quadra de tênis, quadra poliesportiva, piscinas infantil e adulto com raia, sauna a vapor, espaço zen com redário, petgarden com dog wash, coworking, entre outros, tudo isso no segundo pavimento. “No 28º andar, temos uma área exclusiva para uso dos moradores, outra sauna (só que seca), bar nas alturas com mesa de sinuca, spa, pilates, massagem, fitness, tudo envidraçado com a melhor vista da cidade”, elenca.

A localização é outro diferencial do empreendimento. Ele fica no bairro Campolim, zona sul da cidade e uma das áreas mais nobres de Sorocaba. “O Best View está na melhor localização, ao lado do Shopping Iguatemi, em frente ao Extra, em uma rua arborizada, tranquila e a apenas alguns segundos da Raposo Tavares, que garante um acesso mais rápido à Castelo Branco, com fácil entrada e saída para São Paulo”, destaca Moura.

Ousado e moderno, o Best View é um empreendimento voltado para o futuro e leva em consideração preocupação ambiental e itens tecnológicos, que o tornam ainda mais atrativo para os futuros moradores. Coleta seletiva, iluminação de LED nas áreas comuns com sensor de presença, energia fotovoltaica para áreas comuns, reúso de águas pluviais, portaria com guarda-volume, câmara climatizada para delivery, ponto de tomada para recarga de carro elétrico, entre outros itens, já estão previstos no projeto do empreendimento.

“O apartamento é totalmente tecnológico e preparado para automação. O cliente pode ter, por exemplo, um dispositivo como Alexa e comandar tudo por comando de voz – como o acionamento de luzes, ar-condicionado, aparelhos eletrônicos. Todo aparelho smart do apartamento pode ser controlado por comando de voz”, revela o executivo, que ainda destaca que o valor do metro quadrado é outro diferencial: R$ 7 mil, o que dá aos moradores tanto da região de Sorocaba quanto de outras localidades a possibilidade de morar em um empreendimento que une qualidade de vida, segurança e infraestrutura no melhor bairro da cidade.

SEGURANÇA E SOLIDEZ

O Best View tem a marca da AG Velasco, que tem 13 anos de história, 1.200 apartamentos entregues, outros 350 em construção, e até 2025 vai entregar mais 1.000 unidades. A empresa é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela entrega no prazo programado e com os itens efetivamente contratados pelos clientes. “Somos a única empresa da cidade que entrega o acabamento idêntico ao que está no decorado, com porcelanato, laminado nos quartos, trabalho de gesso, cuba de semiencaixe e metais com ¼ de volta”, diz Moura.

Ele lembra que, atualmente, o cliente tem que gastar cerca de 20%, após a entrega do apartamento, para colocar a unidade em processo de uso – piso, gesso, metais, louças. “O nosso acabamento é de padrão altíssimo e já está incluso no valor. O cliente não precisa de uma obra dentro da obra, que gera tempo e custo”, finaliza o CEO da AG Velasco.