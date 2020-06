Paulo Guedes define novo secretário do Tesouro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já definiu quem será o substituto de Mansueto Almeida, Secretário do Tesouro Nacional, que anunciou decisão de deixar o cargo.

O novo secretário, que deve ser anunciado formalmente ainda nesta segunda-feira, será Bruno Funchal, de 41 anos, atual diretor de Programas da Secretaria Especial da Fazenda.

Leia Também Escolha de Bruno Funchal para comandar o Tesouro é bem recebida entre técnicos do governo

Ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, no gestão de Paulo Artung (sem partido), ele terá a missão de manter o rigor de Mansueto nas contas públicas no pós-pandemia, em linha com a filosofia de Guedes, calçada na austeridade fiscal.

Integrante da equipe econômica desde o início do governo Bolsonaro, Funchal teve participação ativa na elaboração do novo Pacto Federativo, que está em análise no Senado, e é também presidente do Conselho Fiscal da Caixa.

Formado em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), PhD pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com pós-doutrado pelo Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada (Impa), Funchal é professor da FUCAPE Business School, em Vitória (ES), desde 2006, e foi diretor acadêmico da instituição em 2013. Sua área de especialização envolve o mercado de crédito e a alocação de ativos.

Em entrevista publicada pel0 'Estadão' nesta segunda-feira, 15, Mansueto disse que, depois de cumprir a quarentena exigida de ocupantes de cargos estratégicos no governo, deverá trabalhar na iniciativa privada. Segundo ele, não há motivo para preocupação com a política fiscal, porque filosofia vai continuar a mesma.

"O grande fiador do ajuste fiscal é o ministro Paulo Guedes. Então não muda nada (no compromisso do ajuste)", afirmou. "Se fosse a situação que a gente tinha há dez anos, quando o secretário do Tesouro e o ministro da Fazenda tinham poder de, numa canetada, excepcionalizar (Estado ou município) para emprestar com garantia da União, teria motivo para se preocupar. Agora, inclusive tem o TCU (Tribunal de Contas da União), que é muito atuante. Para o ajuste fiscal não continuar, o Paulo Guedes teria de não estar lá e teria de mudar a Constituição."