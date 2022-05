Se reeleito, Bolsonaro vai privatizar Petrobras e fazer acordos comerciais, diz Guedes

DAVOS - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 26, a jornalistas que se Jair Bolsonaro for reeleito, com um Congresso com perfil mais de centro-direita, vai conseguir acelerar as reformas. “Vamos privatizar a Petrobras, fazer vários acordos comerciais, vamos fazer bem mais do que temos feito até agora.”

Guedes afirmou que a pandemia acabou impedindo que as reformas que previa avançassem como esperado. Mas o Brasil está saindo da crise com o “fiscal forte” e a política monetária necessária para combater a inflação - ou, na linguagem do mercado financeiro, “na frente da curva”.

Já os Estados Unidos e Europa estão “atrás da curva”, ou seja, vão precisar ainda subir muito os juros para conter a crise. “O mundo inteiro está fora do lugar no fiscal e no monetário.”

Para Guedes, enquanto o mundo, sobretudo o Ocidental, está “entrando no inferno”, em uma crise que promete ser longa, o Brasil está saindo.