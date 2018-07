Paulson: Bush está pronto para agir assim que possível O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, disse que está otimista e que acredita que o governo Bush poderá trabalhar com os líderes do Congresso para aprovar rapidamente um pacote de estímulo fiscal temporário neste inverno (do Hemisfério Norte). Ele acrescentou que o presidente Bush está pronto para agir assim que possível. "Estou otimista de que poderemos encontrar um campo comum e fazer isso muito antes de o inverno se tornar primavera", disse Paulson em texto preparado, destacando que ele teve discussões muito positivas com líderes republicanos e democratas no Congresso. Ele acrescentou que é importante que medidas destinadas a estimular a economia sejam adotadas muito rapidamente. O incentivo fiscal imediato para os contribuintes e incentivos para as empresas investirem e contratarem pessoal são com freqüência eficazes para criar crescimento e empregos no curto prazo, disse. "Ao trabalharmos juntos, podemos tornar desacreditado o velho axioma de Washington de que a política partidária impede que a maior parte dos pacotes de crescimento de curto prazo seja adotada de forma suficientemente rápida para produzir qualquer bem", disse Paulson. O secretário reiterou que a legislação deve ser "rápida, robusta, ampla e temporária para ser efetiva". Um pacote que fique abaixo de aproximadamente 1% do PIB não será eficaz, disse. "Estou ansioso para atuar intensivamente com o Congresso para colocarmos dinheiro rapidamente em nossa economia", disse. As informações são da agência Dow Jones.