Paulson: restituição de impostos poderá ser enviad rapidamente O secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson, disse nesta quinta-feira que cheques de restituição de impostos poderão ser enviados 60 dias após a aprovação pelo Congresso de um pacote de estímulo econômico. "Dentro de 60 dias da aprovação, com o alerta de que em um período de cerca de duas semanas em meados de abril há um montante muito pesado de pagamentos saindo do Tesouro... estaremos prontos", disse Paulson na Casa Branca. O programa de estímulo oferece alívio tributário de até 600 dólares. Casais poderão receber até 1.200 dólares, com adicional de 300 dólares por criança. Segundo Paulson, a maioria dos cheques deverá ser mandada "em aproximadamente 10 semanas após o início dos envios". Questionado por um repórter se a economia dos Estados Unidos poderá evitar uma recessão, Paulson disse que "em meu julgamento, vamos continuar a crescer em um ritmo mais lento, mas as maiores probabilidades de mudança no cenário estão claramente para o lado negativo." Ele disse que, por isso, é preciso se mexer rapidamente por um pacote de estímulo. "É muito risco esperar", disse. (Reportagem de Glenn Sommerville)