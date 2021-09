PCs da HP trazem soluções embarcadas de segurança inteligentes e exclusivas

Ameaças cibernéticas que colocam em risco ambientes digitais corporativos e dados sensíveis podem causar prejuízos irreversíveis à imagem de empresas e acabar com o trabalho de anos. Por isso, a tecnologia, a atenção e a inteligência dedicadas a mitigá-las devem receber cuidado máximo, ainda mais na época em que modelos híbridos de trabalho irão se consolidar, e os processos baseados em nuvem expandem o acesso a aplicações, informações e plataformas de qualquer lugar. É exatamente essa flexibilidade que atrai a cobiça dos criminosos cibernéticos – e a melhor resposta é estar sempre um passo à frente.

A HP apresenta linhas de PCs empresariais robustas, que já trazem soluções embarcadas contra ameaças conhecidas e desconhecidas, abaixo, dentro e acima do sistema operacional, reforçadas por hardware.

As máquinas das famílias Entry, Pro, Premium e Z Workstation são projetadas com recursos de segurança reforçados, capazes não só de proteger e detectar mas de se recuperar dos ataques, preservando o “coração” da empresa – inclusive fora da companhia, não importando onde ele esteja.

Proteção total

Para isso, os PCs HP contam com o poderoso apoio do ecossistema HP Wolf Security for Business, sempre ativo e alerta para garantir a proteção total das equipes e suas informações – começando no nível do hardware e se estendendo a softwares e serviços. Trata-se de uma plataforma de segurança para endpoints que lança mão de recursos como inteligência artificial, aprendizado profundo de máquinas e detecção de ameaças/recuperação, em tempo real.

O portfólio abraça várias inovações integradas de hardware e software. Começando pelas inovações físicas na máquina, o HP Sure Start é uma BIOS que se regenera, automaticamente, de possíveis ataques de firmware, capaz de reiniciar o PC usando um backup. Trata-se da primeira BIOS “autorrecuperável” no mundo, afastando, assim, o risco de uma máquina corrompida ficar parada. Esse recurso está disponível nos PCs da família HP Pro 600, passando também pelas linhas Premium (nas máquinas Elite) e Workstation.

Já o HP Sure Run é capaz de manter os processos de segurança críticos ativos e em execução, mesmo se um malware tentar desligá-los, isolando-os de forma inteligente e ágil, sem prejudicar o funcionamento do PC nem a produtividade.

O HP Sure Click, considerado a solução de isolamento e contenção de aplicativos de endpoint mais segura no mundo, protege os PCs contra sites e arquivos Microsoft Office e PDFs maliciosos, fazendo isso de forma engenhosa. Pelo método desenvolvido pela HP, tais ameaças, assim que detectadas, são direcionadas e abertas dentro de micromáquinas virtuais que contêm o malware. Resultado? O endpoint e os dados do usuário permanecem separados e totalmente seguros.

Inédito e inteligente

Há ainda muitas outras tecnologias de anticrime cibernético associadas ao conjunto. A HP oferece o inédito e inteligente HP Sure Sense, que, como o nome diz, “percebe” ameaças por meio de poderosos algoritmos de inteligência artificial e tecnologia de redes neurais. O Sense já vem embarcado nas famílias de PCs a partir da HP Pro 600 – também contemplando as máquinas das linhas Premium 800 e 1000, incluindo as séries Elite Book, Elite One e Elite Desk.

Dessa maneira, golpes de malware ou ransomware (criptografia de arquivos, máquinas ou sistemas inteiros por parte dos atacantes, que cobram resgate pela chave de abertura) são detectados antes que ocorram, mesmo os desconhecidos pelos sistemas tradicionais de segurança e softwares antivírus, o que é especialmente importante diante das cerca de 350 mil ameaças que são criadas e lançadas todos os dias.

Gerenciamento

Em caso de ataques que exijam eventuais recuperações das máquinas afetadas, a HP se preocupou em embarcar, ainda, uma funcionalidade chamada HP Sure Recover. A recuperação do sistema operacional é simplificada, rápida, segura e automática, bastando uma conexão de rede para a restauração.

Pensando nos times e colaboradores que vêm trabalhando de locais remotos, e na necessidade de monitoramento e atualizações dos PCs desses funcionários, as máquinas HP trazem o HP Sure Admin. A funcionalidade cria uma assinatura digital de acesso exclusivo, permitindo que os administradores de TI gerenciem todas as configurações de segurança pela rede.

Para falar de hardware, as famílias de PCs HP trazem um botão especial que, com um simples toque, protege a tela e eventuais dados sensíveis de olhares indiscretos, evitando que as informações sejam fotografadas ou copiadas. O recurso é chamado HP Sure View. Ele escurece a tela do PC em frações de segundo, tornando tudo ilegível para quem está ao redor, uma proteção completa contra hackers visuais. O View vem nos PCs HP a partir da família Pro 600 e, ainda, nos PCs das linhas Premium 800 e 1000, incluindo os das séries Elite Book, Elite One e Elite Desk.

Tudo isso é complementado por outra solução instalada fisicamente nos PCs: o HP Endpoint Security Controller, um chip que atua como um centro de controle, monitorando eventuais vulnerabilidades, e, ainda, permite recuperação rápida do computador, em caso de invasões.