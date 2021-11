PEC dos Precatórios: Relatório 'carimba' só parte dos recursos e mantém temor de 'farra' de gastos

BRASÍLIA - Mesmo com a destinação de recursos da PEC dos Precatórios para o Auxílio Brasil, a proposta do governo ainda mantém temor de uso de parte do espaço fiscal que será aberto no Orçamento caso o texto seja aprovado pelo Senado para uma "farra eleitoral" em 2022, ano de eleições presidenciais. A análise é de parlamentares e técnicos do Congresso Nacional e deve haver pressão por novas mudanças.

De acordo com o parecer do líder do governo e relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o espaço fiscal aberto com a proposta será destinado para o Auxílio Brasil (novo programa de transferência de renda substituto do Bolsa Família); despesas com saúde, Previdência e assistência social; e o cumprimento de limites do teto de gastos (regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação).

No total, a PEC abre um espaço de R$ 106,1 bilhões no Orçamento de 2022. O relator "carimbou" parte desses recursos, ou seja, ele especifica com o que precisam ser gastos. Mas esse vínculo só abrange cerca de 60% do total: os R$ 62,2 bilhões que serão liberados com a mudança na correção do teto de gastos.

Outra medida da PEC é adiar parte do pagamento dos precatórios, dívidas judiciais que o governo é obrigado a pagar depois de condenações judiciais. Em vez de pagar tudo no ano que vem, a proposta joga para frente R$ 43,8 bilhões. Sobre esse volume de recursos, Bezerra não colocou nenhum "carimbo", ou seja, pode ser usado da forma como o governo quiser, inclusive aumentando emendas para os parlamentares.

O Estadão/Broadcast apurou que esse ponto causará reação contrária no Senado. A votação deve ocorrer apenas na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, mas já há senadores que defendem o adiamento.

Outro problema apontado por técnicos é que, apesar dos carimbos, o espaço destinado para recursos antes previstos no Orçamento, incluindo os R$ 35 bilhões do Bolsa Família, ficarão livres e poderão irrigar outros gastos. Isso porque, na tramitação do Orçamento, o que conta é a fórmula final de receitas e despesas. O principal efeito da propostas será abrir uma folga para gastos, com um limite para o pagamento de precatórios e a mudança no cálculo do teto.

"Dinheiro no Orçamento não tem cor. Você pode fazer remanejamentos orçamentários. A proposta é carimbar o espaço gerado pela mudança na fórmula do teto, deixando livre a parcela gerada pelo limite do pagamento de precatórios. É um dispositivo para inglês ver", afirmou o consultor de Orçamento do Senado Leonardo Ribeiro.

A proposta do relator causou reação de parlamentares que cobram mudanças no textos. "Se vincular somente uma parte, aí sim vai sobrar para farra. Não dá para votar desse jeito", disse a líder da bancada feminina no Senado, Simone Tebet (MDB-MS).

"Ele (o relator) deixou 2021 solto e de 2023 em diante", observou o líder do Cidadania na Casa, Alessandro Vieira (SE), ressaltando que a destinação dos recursos ficou vinculada apenas para o ano de 2022.

Senadores pedem que votação seja adiada

Em um discurso duro, o vice-líder do PSD no Senado, Omar Aziz (AM), disse hoje não ver condições para votação da PEC dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana que vem, após um pedido coletivo de vistas do relatório apresentado hoje pelo líder do governo na Casa.

“Não adianta querer açodar as coisas porque o governo quer”, disse Aziz. O senador ressaltou que apoia o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 à população – medida que será possível após o espaço fiscal aberto pela PEC –, mas deseja saber se o valor será permanente ou “politiqueiro”. “Não iremos açodadamente votar absolutamente nada”, afirmou o senador.

Ele recebeu o apoio do líder do PDT no Senado, Weverton Rocha (MA), que defendeu a votação na comissão na semana de 7 de dezembro.

Hoje, os senadores acertaram um pedido coletivo de vistas, o que postergaria a votação do relatório da PEC na CCJ para terça-feira, 30. Aziz, no entanto, questionou o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), pois a previsão era de que a semana que vem fosse dedicada à apreciação de indicações a órgãos como Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Há tempo até 15 de dezembro”, afirmou Aziz. “Não creio que em uma semana é possível chegar em consenso entre senadores para votar uma matéria como essa”, acrescentou. O vice-líder do PSD criticou o que chamou de “atropelo” na economia.

A bancada do PSD no Senado é uma das que manifestam insatisfação com o governo na discussão da PEC dos precatórios e vai agir para adiar a votação. O partido tem a segunda maior bancada na Casa, com 12 integrantes.

Após uma reunião entre os senadores do partido e especialistas, o líder do PSD no Senado, Nelsinho Trad (MS), afirmou que o grupo concorda em tornar o Auxílio Brasil permanente e abrir espaço para a prorrogação da desoneração da folha salarial, mas que há divergência entre os parlamentares da legenda sobre outros pontos da PEC