Governo negocia mudanças para 'amarrar' espaço da PEC dos Precatórios e votação pode ser adiada

BRASÍLIA - O governo é pressionado a fazer novas alterações na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios para conseguir apoio ao texto e a votação no Senado pode ser adiada para esta quinta-feira, 2. A medida está na pauta da sessão desta quarta-feira, 1. O líder do governo e relator da PEC, Fernando Bezerra (MDB-PE), deve apresentar uma nova versão do parecer após uma negociação com integrantes da Casa.

Senadores pressionam o relator para limitar o pagamento de precatórios até 2026, e não mais até 2036, como prevê a PEC. Além disso, parlamentares críticos à proposta do governo querem "carimbar" o espaço fiscal aberto com o adiamento das dívidas judiciais e destinar os recursos para o Auxílio Brasil e despesas da Previdência. Na versão aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), apenas a folga aberta com a mudança do cálculo do teto de gastos (regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação) está vinculada a essa destinação.

A PEC abre um espaço de R$ 106,1 bilhões para novas despesas no Orçamento de 2022. Senadores querem evitar senadouma margem para o governo usar o dinheiro e promover uma "farra eleitoral" no ano que vem, quando o presidente Jair Bolsonaro tenta a reeleição. De acordo com especialistas, carimbar o espaço fiscal não tem efeitos práticos, pois os recursos podem ser manobrados na peça orçamentária. Para os senadores, no entanto, a medida obrigará o governo a fazer o compromisso de gastar o dinheiro com despesas essenciais.

Mais cedo, senadores levantaram uma sugestão para aumentar o limite de pagamentos de precatórios previsto para o ano que vem. Pelo texto aprovado na Câmara, seriam pagos R$ 45,3 bilhões dos R$ 89,1 bilhões previstos. Na negociação que está sendo feita, eles querem ampliar a parcela que vai ser paga para R$ 68 bilhões - seriam adiados para os anos seguintes R$ 21 bilhões.

Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), é necessário vincular o espaço fiscal aberto com o limite de precatórios até 2026, e não apenas em 2022. “O ano que vem é eleitoral, então você assume compromissos em outubro, faz o Orçamento em novembro e dezembro e se compromete a pagar em 2023. Então, também é um risco e não abrimos mão de que seja (vinculado) até 2026.”

De acordo com o relator, no entanto, o subteto ficará mantido. A mudança na duração do limite, por outro lado, pode levar o Executivo a ter que rever novamente o cálculo do teto de gastos públicos em 2026 -- como já previa a regra desde que foi aprovada em 2016, ainda no governo Michel Temer. "O conceito do subteto o governo está mantendo e esse conceito prevê uma temporalidade até 2036. Ela (Tebet) está querendo trazer para 2026 porque o ano de 2026 é para quando estava prevista a revisão do teto, só que a revisão do teto caiu. Então, a gente tem que discutir se volta a revisão do teto", disse Bezerra em entrevista no Senado.

Votação pode ficar para quinta-feira

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), que reúne a maior bancada na Casa, afirmou que pedirá o adiamento da votação da PEC dos Precatórios para amanhã no plenário. “Eu acho que vai acabar ficando até 2026 e vincula, mas ainda não vi o texto”, afirmou Braga.

De acordo com ele, o adiamento é mais prudente em função da votação de autoridades, entre elas a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), que depende de deliberação presencial, diferentemente da PEC, e da avaliação do novo texto do parecer. Braga também citou o nascimento de uma neta e declarou que terá que viajar ainda hoje para Manaus.

A PEC foi apresentada para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de dezembro. Paralelamente, o Congresso discute a medida provisória que institui o programa. Na Câmara, o relator da MP citou a possibilidade de o benefício atender 20 milhões de famílias, acima das 17 milhões anunciadas pelo Executivo. "Pode aumentar até 20 milhões, mas é preciso ver se tem disponibilidade", disse o líder do governo, afirmando que o cálculo de Orçamento para o programa está mantido.