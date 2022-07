'PEC Kamikaze': Veja os deputados que votaram contra a proposta

A aprovação do texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) “Kamikaze” em primeiro turno na Câmara teve amplo apoio dos deputados. Foram 393 votos a favor e 14 contra. O Partido Novo foi o único a orientar sua bancada a rejeitar a proposta. Alguns parlamentares do PSD, União Brasil, PSC, PSDB e PT foram contra a orientação das lideranças e votaram “não” ao texto.

A PEC “Kamikaze” concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição e decreta estado de emergência no País. Articulada pelo Executivo, ela é vista como uma tentativa do governo de aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) com a proximidade do pleito. O texto prevê aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600 por mês, concede uma “bolsa-caminhoneiro” de R$ 1 mil mensais e um auxílio-gasolina a taxistas de R$ 200, entre outras medidas.

O custo do pacote é de R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação do ano anterior. Os benefícios são válidos até o fim deste ano, o que reforça questionamentos sobre o caráter eleitoral da proposta. Atualmente, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O “estado de emergência” decretado pela PEC, justificado no texto pelo aumento da fome e da pobreza no País, é o que permite ao governo abrir despesas fora do teto de gastos e driblar a lei eleitoral, que barra a concessão ou o aumento de benefícios sociais pelo Planalto às vésperas da eleição.

Veja os deputados que votaram contra o texto:

Adriana Ventura (Novo-SP)

Alexis Fonteyne (Novo-SP)

Felipe Rigoni (União-ES)

Frei Anastacio (PT-PB)

Gilson Marques (Novo-SC)

Guiga Peixoto (PSC-SP)

Joice Hasselmann (PSDB-SP)

Kim Kataguiri (União-SP)

Lucas Gonzalez (Novo-MG)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcelo Calero (PSD-RJ)

Pedro Paulo (PSD-RJ)

Tiago Mitraud (Novo-MG)

Vinicius Poit (Novo-SP)