Talvez Bolsonaro tenha escolhido Braga Netto como vice por sua capacidade de realização

Março acabando, hora de homenagear alguns aniversariantes. Escolho Michael Scott e Braga Netto – separados por 4 dias.

Michael é o gerente da fictícia firma da comédia The Office. Sem aptidão para o cargo, ocupa-se de trivialidades que não levam a lugar nenhum, frequentemente convocando reuniões inúteis. É emblemática na série a atuação do Comitê de Planejamento de Festas, acionado por Michael para organizar a confraternização de Natal ou a compra de um bolo. Sem nada importante para fazer na firma, seus subalternos criam outros grupos, como o alternativo Comitê para Planejar Festas ou o Comitê para Determinar a Validade dos Dois Comitês.

Michael é boçal, sem noção, e às vezes manifesta uma mania de grandeza que diverte ao encontrar sua incompetência. Acuse Michael de qualquer coisa, mas não o acuse de ter criado o Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do País – doravante GTCAEERCDP.

O GTCAEERCDP foi criado há 2 anos pelo então ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto. Dali emergia o Pró-Brasil – “a principal ação do Governo Federal para retomada da atividade socioeconômica”, como informado ao TCU. Foi comparado ao Plano Marshall.

Michael Scott não faz apresentações com PowerPoint porque não sabe usá-lo. Braga Netto faz. Fez as do Pró-Brasil. De corar o Deltan, tinha, em vez de Lula no centro, a sua Casa Civil – centro gravitacional de vários outros órgãos na empreitada. A Economia seria satélite. Barras, cronogramas e setas indicavam o aumento vigoroso de alguma coisa, até já em 2022, mas cabe a quem ler conjecturar o que era. Havia também um “eixo ordem” e um “eixo progresso”.

Perturbador, 1.º semestre de ADM e plágio do Rolando Lero foram algumas reações no Twitter à apresentação do plano do general. De concreto, apenas a menção a duas resoluções.

A primeira instituía o GTCAEERCDP. A segunda mudava a composição do GTCAEERCDP. Incluindo o General Heleno. Só depois de um ano que uma nova resolução voltou a tratar do Grupo. Seu objetivo? Revogar as duas resoluções anteriores.

Fim. Sobe a vinheta.

Michael organizou a Corrida para a Conscientização sobre a Raiva pela Cura (“4 americanos morrem de raiva todos os anos!”). Braga Netto organizou o desfile de tanques na Esplanada.

Michael não conseguiu subir no organograma da empresa. Já o criador do GTCAEERCDP teria sido escolhido por Bolsonaro como seu novo vice. Faz sentido. Talvez aposte na sua capacidade de realização.

* DOUTOR EM ECONOMIA