Pegada de carbono: conscientização é fundamental para preservação

Com atividades iniciadas em dezembro do ano passado, após dois anos de desenvolvimento e pesquisas, a Ambify foi criada a partir da conscientização de que nossas ações mais cotidianas produzem uma pegada de carbono que afeta o meio ambiente.

Quando fazemos uma refeição, nos locomovemos, vamos a um jogo de futebol, vemos uma série em casa – enfim, todas essas atividades e inúmeras outras –, deixamos um rastro que contribui para a emissão dos gases do efeito estufa.

Num ambiente corporativo, esse efeito é multiplicado várias vezes, pois envolve não apenas as ações individuais, mas também os mais diversos processos ligados ao funcionamento da empresa.

Uma das consequências da soma das pegadas de carbono deixadas pelas pessoas e pelas empresas é a mudança climática do planeta. Isso resulta no aumento da temperatura, que desequilibra tudo: biomas, fauna e flora e toda forma de vida.

“A missão da Ambify é conscientizar a sociedade sobre a urgência da preservação do meio ambiente e do combate à mudança climática”, diz João Valente, diretor de Ativos Digitais da Ambipar.

Economia verde

Voltada a iniciativas de tokenização de carbono, a Ambify contribui para mitigar o risco da mudança climática no planeta, rumo a uma economia mais verde, por meio do incentivo ao mercado de carbono.

Ainda incipiente, esse mercado deve dar grandes saltos nos próximos anos. “Queremos facilitar e democratizar um processo que a maioria das pessoas e muitas empresas ainda enxergam como complicado ou difícil de entender”, diz Valente.

Ao acessar a plataforma, disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo, qualquer empresa ou pessoa pode mensurar de forma simples a sua pegada de carbono e contribuir para reduzi-la ou neutralizá-la. Toda a emissão de gases do efeito estufa envolvida em uma refeição pode ser compensada com poucos centavos, por exemplo.

A utilização da tecnologia blockchain reforça a transparência, a integridade e o registro dos créditos disponibilizados na plataforma, assegurando ao comprador informações claras e seguras sobre como e onde as emissões estão sendo compensadas.

Pilares ESG

Além de ser uma estratégia que contempla as metas ESG das empresas, a compensação de emissões pode ser também uma opção de investimento. “Outro ponto importante é que toda compensação realizada pelo aplicativo tem uma parte do valor direcionada a projetos sociais de parceiros, à escolha do cliente dentro de um portfólio de possibilidades”, ressalta o executivo.

A tecnologia Ambify que mensura as emissões de CO₂ é fundamentada pelo Programa Brasileiro do Protocolo GHG e auditada pela SGS, líder global no segmento. Os créditos de carbono utilizados na metodologia de compensação da Ambify são certificados pelo Programa VCS da Verra, responsável por 75% de toda a certificação de projetos de crédito de carbono no mercado voluntário do mundo.

A Ambify é parte do Grupo Ambipar, multinacional brasileira, com presença em 16 países da América do Sul, Europa, África, América do Norte e Antártida, com 350 bases ao todo. Formada pela Ambipar Environment e Ambipar Response, dois segmentos de referência no mercado de gestão ambiental, a empresa tem em seu DNA o comprometimento com as questões sustentáveis, trabalhando os pilares ESG dentro de seus negócios e apoiando seus clientes.

Saiba mais sobre a Ambify:

https://ambify.com/