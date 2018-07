Pelo fim dos canudos de plástico

A Starbucks anunciou ontem que vai começar a eliminar o uso de canudos de plástico em seus restaurantes até 2020, dando a ambientalistas uma vitória considerável em sua campanha para convencer os restaurantes a abandonar utensílios de plástico.

A rede, sediada em Seattle, disse que eliminaria os canudos de plástico descartáveis em todo o mundo em suas 28 mil unidades. Os canudos serão substituídos por novas tampas recicláveis e canudos de materiais alternativos.

O anúncio foi feito poucos dias depois de sua cidade natal, Seattle, barrar canudos e utensílios de plástico em restaurantes, em meio a um esforço global mais amplo para desencorajar o uso de canudos de plástico e outros plásticos de uso único.

“Para nossos parceiros e clientes, este é um marco significativo para atingir nossa aspiração global de café sustentável, servida aos nossos clientes de formas mais sustentáveis”, disse, em nota, o presidente-executivo da Starbucks, Kevin Johnson.

No mês passado, o McDonald’s, a maior cadeia de restaurantes do mundo, anunciou planos para a transição para canudos de papel em seus restaurantes do Reino Unido e Irlanda, começando em setembro com conclusão em 2019.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico sejam despejados no oceano todos os anos – o equivalente a despejar um caminhão de lixo a cada minuto – matando pássaros e vida marinha e comprometendo o ecossistema oceânico. / REUTERS