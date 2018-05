Pelo menos seis aeroportos estão sem combustível

SÃO PAULO - Último balanço da Infraero divulgado na noite de sexta-feira, 25, informava que seis aeroportos administrados pela concessionária estavam sem combustível: São José dos Campos, interior de São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Goiânia, em Goiás, Carajás, no Pará e João Pessoa, na Paraíba.

Decreto nacional, publicado no Diário Oficial da União, autoriza o emprego das Forças Armadas no contexto da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) até o dia 4 de junho.

+++ Greve dos caminhoneiros chega ao 6º dia

Em contato com atendimento do aeroporto de Congonhas, da zona sul de São Paulo, a reportagem foi informada que somente alguns voos estão atrasados na manhã deste sábado, 26, vindos de Brasília e do Rio de Janeiro. Porém, não há a informação exata se é por falta de combustível ou imprevisto da empresa aérea.

O aeroporto de Brasília informa que adotou medidas emergenciais em razão da indisponibilidade de combustível de aviação. A administração acrescenta que trabalha para diminuir os impactos do desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros.

Na tarde de sexta-feira, 25, ao menos 11 aeroportos pelo País estavam sem combustível devido a greve de caminhoneiros, segundo dados da Infraero. Eram eles: Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Ilhéus, Palmas, Goiânia, Juazeiro, Maceió, Recife, Joinville e Maceió. Outros ainda tinham reserva. Já o do Galeão, no Rio de Janeiro, tem oleoduto próprio e não sofre desabastecimento. A situação dos aeroportos, porém, mudou ao longo do dia.

As principais companhias aéreas de voos comerciais domésticos já cancelaram alguns voos nesta manhã. Confira:

Gol Linhas Aéres

A companhia aérea Gol informa que na manhã deste sábado tem dois voos já cancelados:

Nº Voo Origem Destino G3 1810 Recife Fortaleza G3 1823 Fortaleza Natal

Latam

A Latam ainda não informa os voos que possam ter sofrido alterações neste sábado. Em nota, a empresa recomenda que todos os passageiros verifiquem a situação dos seus voos antes de se dirigir ao aeroporto diretamente no site da companhia. "Além disso, passageiros com partidas, chegadas ou conexões domésticas programadas para hoje (26 de maio) nos aeroportos de Brasília e Confins podem alterar seus voos sem a cobrança de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data, sem multas, de acordo com a disponibilidade."

Azul

A Azul Linhas Aéreas informa o cancelamento de 11 voos neste sábado, 26. O serviço de ônibus gratuito oferecido aos passageiros para o Aeroporto de Viracopos também está suspenso neste sábado, 26, e domingo, 27.

Nº Voo Origem Destino AD4955 Cuiabá Rondonópolis AD5191 Rondonópolis Cuiabá AD4049 Juazeiro do Norte Recife AD4194 Recife Juazeiro do Norte AD4390 Cuiabá Ji-Paraná AD4391 Ji-Paraná Cuiabá AD2630 Cuiabá Vilhena AD2633 Vilhena Cuiabá AD4166 Cuiabá Sinop AD5717 Sinop Cuiabá AD4961 Cuiabá Goiânia

Avianca

A Avianca Brasil comunica o cancelamento de 27 voos neste sábado, 26, e 7 voos neste domingo, 27.