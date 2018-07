Pelo terceiro dia, Bolsa de Tóquio abre o pregão em alta

Pelo terceiro dia consecutivo, a Bolsa de Tóquio começou o pregão em alta. O índice Nikkei avançou 1,94%, alcançando 13.347,29 pontos. Veja também: Bovespa sobe quase 6% e tem maior alta desde outubro de 2002 Bolsas asiáticas mantêm recuperação; Hong Kong destoa e cai Société Générale anuncia perda de 4,9 bi de euros com fraude Bolsas européias se recuperam e fecham em forte alta Bush confirma pacote e Bolsa amplia alta Dólar termina semana comportado; Bolsa sobe mais de 6% Veja como ficam seus investimentos com a crise nos mercados Especialistas recomendam cautela com ações Entenda a crise nos Estados Unidos Celso Ming comenta a crise no mercado financeiro Por sua vez, o indicador Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, subia 2,44%, para 1.316,52 pontos. O euro e o dólar também começaram o dia em alta no mercado de divisas de Tóquio. O euro chegou a 158,31 ienes e a US$ 1,4772, frente às cotações de 155,23 ienes e de US$ 1,4593 de quinta-feira. O dólar começou o dia a 107,15 ienes, frente aos 106,37 ienes do último pregão. Na quinta-feira, 24, o índice Nikkei encerrou as operações em alta de 263,72 pontos (2,06%), aos 13.092,78. O Topix subiu 34,52 pontos (2,76%), para 1.284,45. Na quarta-feira, o índice Nikkei chegou ao fim do pregão em alta de 256,01 pontos (2,03%), aos 12.829,06. Ele chegou a cair 5,7% na terça-feira - a maior queda registrada nos últimos 10 anos - com o medo da recessão nos EUA. Já o índice Topix subiu 29,98 pontos (2,45%), para 1.249,93.