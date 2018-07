Pelosi: pacote terá alívio tributário a classe média empresas A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta quinta-feira que o pacote de medidas para impulsionar a economia norte-americana vai incluir um alívio tributário sobre famílias de classe média e ações para ajudar as empresas. "Certamente haverá um auxílio tributário para as famílias de classe média. Também haverá algum alívio para as empresas", disse a deputada democrata pela Califórnia à rede de TV CNBC. (Reportagem de Tim Ahman)