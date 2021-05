Península abre gestora para público em geral 'investir com Abilio Diniz'

A empresa de investimentos da família de Abilio Diniz, a Península Participações, montou uma nova gestora de investimentos, batizada de O3 Capital, que será aberta para receber recursos de terceiros. Até aqui todos os investimentos da Península eram privados, apenas com recursos da família Diniz. “Iremos competir com outras gestoras, sim”, disse Abílio a um grupo de jornalistas, nesta quinta-feira, 6. O lançamento ocorre em um momento em que o juro baixo no Brasil tem incentivado mais brasileiros ao mundo de investimentos.

Na prática, a O3 já existe há sete anos e com todas as licenças, explicou o vice-presidente do conselho de Administração da Península, Eduardo Rossi. “É uma gestora com certa história. Está no forno essa ideia há muito tempo. Estamos abrindo para captação de terceiros, para o público em geral investir junto com o Abílio Diniz”, diz Rossi. Segundo ele, o desempenho do fundo tem sido “fora da curva”. A performance até aqui não foi divulgada.

De acordo com Abilio, não há, contudo, uma meta de captação. De saída, a gestora terá investimentos de R$ 1,5 bilhão da Península. As alocações têm olhar global, segundo Daniel Mathias, gestor do fundo. Hoje, o fundo está bem posicionado no Estados Unidos, país que, segundo ele, está com o pé no acelerador, com a vacinação contra a covid-19 já bastante adiantada.

Desse dinheiro aportado pela Península, há uma restrição de retirada, o chamado “lock-up”, de três anos. Além da Península, há um investimento de R$ 250 milhões de “pessoas próximas”. O fundo já está disponível em casas como BTG Pactual, Warren, Modalmais e Banco Inter.

Público em geral x ‘qualificado’

A gestora terá dois fundos, um focado em investidor em geral e outro para o qualificado. Para o investidor de varejo, o investimento mínimo é de R$ 1 mil, com uma taxa de administração de 2% e taxa de perfomance de 20%. “Queremos democratizar o fundo”, afirmou o diretor de Relações com Investidores da Península, Paulo Castilho.

Por ora, a O3 terá inicialmente apenas um fundo, um multimercado, que poderá investir em ações Brasil e exterior, dívida, câmbio e juros, por exemplo. Com o tempo outros produtos poderão ser agregados.

A Península, fundada em 2006 por Abílio, tem posições relevantes em uma série de empresas, sendo que as maiores posições estão no Carrefour e na BRF. Além de participação em empresas, a Península tem investimentos no setor imobiliário. O total de recursos próprios é de cerca de R$ 12 bilhões, incluindo todas as classes de ativos.