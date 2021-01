Pequenos investidores desafiam Wall Street com aposta nas ações da GameStop

Matt Phillips e Taylor Lorenz, The New York Times

Um vendedor de imóveis em Valparaiso, Indiana. Um ex-ajudante de cozinha do Bronx. Um pastor evangélico e sua mulher em Huntington Beach, Califórnia. Um estudante do ensino médio nos subúrbios de Milwaukee.

Eles estão entre os milhões de investidores amadores que desafiam coletivamente alguns dos investidores mais sofisticados de Wall Street – e, pelo menos por enquanto, estão vencendo. Impulsionados por uma mistura de ganância e tédio, alegremente determinados a dar uma lição em Wall Street e turbinados por um fluxo interminável de campanhas publicitárias e ideias para enriquecimento rápido entregues por meio das mídias sociais, esses investidores entraram em grande número e de forma desorganizada no mercado por meio de várias empresas, levando os preços de suas ações para níveis estratosféricos.

Algumas empresas são de uma era anterior. As ações da BlackBerry subiram quase 280% este ano. As ações da AMC, a rede de cinemas, aumentaram quase 840%. Mas a transação que capta a natureza Davi versus Golias do momento envolve a GameStop, a problemática varejista de videogames que já foi uma presença constante em shoppings suburbanos dos Estados Unidos.

‘Dumb money’

Em Wall Street, os investidores individuais costumam ser ridicularizados com a expressão “dumb money” (algo como “investimento burro”, em referência à inexperiência dos investidores e suposição de que não vão conseguir agregar valor ao negócio, apenas fornecer capital) e são vistos como destinados a fracassar frente aos analistas e corretores altamente remunerados que compram e vendem ações como meio de vida. Mas, nos últimos dias, investidores individuais – muitos deles seguidores de uma página popular, juvenil e desbocada do Reddit chamada Wall Street Bets – mudaram essa história ao se unir para fazer pressão em pelo menos dois fundos de hedge que apostaram que as ações da GameStop cairiam.

Enquanto os fundos de hedge e outros gestores financeiros profissionais estavam vendendo as ações da GameStop, apostando que suas ações estavam condenadas a cair ainda mais, os investidores de varejo – negociantes online, pequenos investidores, pequenos corretores e outros – estavam fazendo força para o outro lado, comprando ações e opções de ações. Isso fez com que o valor de mercado da GameStop aumentasse de US$ 2 bilhões para mais de US$ 24 bilhões em questão de dias. Suas ações subiram mais de 1.700% desde dezembro. Entre terça-feia e quarta-feira, o valor de mercado subiu mais de US$ 10 bilhões (ontem as ações da varejista caíram 44, 29%).

A construção da estratégia em grupo online, como uma espécie de esporte de equipe que opõe arrogantes corajosos contra os endinheirados de Wall Street, tem sido especialmente útil para motivar mais investidores a participarem. Esta semana, o CEO da Tesla, Elon Musk, impulsionou o mercado ao publicar algo a respeito da página do Reddit no Twitter. E cresce a especulação de que outros investidores estão vendo novas oportunidades para elevar ainda mais o valor das ações.

Ben Patte, 16 anos, estudante do ensino médio em Wisconsin que afirmou ter ganho US$ 750 com as ações da GameStop, disse que a estratégia parecia uma vingança para ele e para outros jovens negociantes. “É uma boa oportunidade de ganhar dinheiro e aplicá-lo em fundos de hedge”, disse ele. “Comprar ações da GameStop é como vencê-los com as armas deles.”

Na quarta-feira, a corretora de varejo TD Ameritrade impôs restrições à negociação da GameStop, AMC e outras ações, citando “condições de mercado sem precedentes”. E os reguladores do mercado podem intervir.

Mas, por enquanto, o cerco está armado.