Perdemos muito tempo com Previdência, agora vamos andar com agenda positiva, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira, 5, que a Casa se dedicou, no primeiro semestre, à reforma da Previdência e afirmou agora acreditar que vai conseguir andar com agenda positiva.

Segundo ele, a Câmara procurou quadro técnicos, citando o economista Marcos Lisboa, do Insper, para avançar com pautas econômicas. "Perdemos muito tempo no primeiro semestre com Previdência e agora acredito que, com quadro técnico, vamos poder avançar numa agenda muito positiva", disse.

Ele afirmou que é um desafio, como político, explicar ao eleitor que, para atender demandas básicas da sociedade, é necessário realizar reformas estruturais antes e abrir espaço no Orçamento.

"A gente sabe quais são as principais demandas da sociedade, a melhoria na qualidade da educação, tem um buraco grande na primeira infância, no ensino médio, a gente sabe que a saúde publica é desorganizada. Mas como organiza isso? É um desafio num Brasil em que falta recurso. E como falar isso pro eleitor?", disse.