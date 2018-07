Perdigão vai reduzir produção em 20% para diminuir estoques A Perdigão vai reduzir em 20 por cento sua produção de frangos, perus e suínos no primeiro trimestre de 2009 para reduzir estoques e evitar queda de preços, informou a empresa nesta terça-feira. A empresa pretende dar férias coletivas para uma parte dos funcionários no período e realizar algumas paradas em unidades, mas não detalhou o plano. Apesar da redução, a companhia negou que exista uma queda importante na demanda. "A demanda está praticamente igual. Se há uma queda, ela é mínima. O que acontece é que o mercado trabalha com muito estoque", afirmou o diretor da Área Internacional da empresa, Antônio Augusto de Toni, a jornalistas nesta terça-feira na sede da empresa. Segundo ele, os estoques estão elevados no Japão e na Europa, mercados que respondem por mais de 50 por cento das vendas externas da Perdigão. Estas regiões teriam comprado muito no terceiro trimestre. Para reduzir a produção, a empresa vai quebrar ovos de frangos e perus e cancelar o abate de suínos de terceiros. Parte da produção que deixou de ser embarcada em novembro devido a problemas em Itajaí será utilizada para manter os volumes externos em meio às férias coletivas. De Toni disse que a companhia trabalha com a perspectiva de normalização do mercado depois do primeiro trimestre do ano que vem. (Reportagem de Roberto Samora, Edição de Marcelo Teixeira)