Perifa Lions ganha os holofotes em Cannes

“Aqui estagiário chega de Mini Cooper”, foi a observação de uma recém-chegada diretora de comunicação de uma agência de publicidade sobre o perfil dos trabalhadores do setor: branco, de faculdade de renome, com intercâmbio no exterior e não raramente sobrenome quatrocentão. Qualquer um que fizer uma visita a uma agência perceberá que esse quadro está longe de mudar. No entanto, alguns primeiros passos estão dando na direção da diversidade.

Um dos programas criados nesse sentido vai ganhar destaque na segunda edição do Lions Live, evento online do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, que começa hoje. Trata-se do Perifa Lions, que visa a fazer a ponte entre estudantes de universidades localizadas em bairros periféricos de São Paulo e as agências de publicidade.

O Perifa Lions nasceu como um concurso, mas, em meio à pandemia, ganhou outros contornos. Inicialmente, o projeto selecionaria uma dupla de criação, a partir de um briefing (objetivo de comunicação) a ser definido pelos organizadores. O concurso levaria dois estudantes dessas universidades para o Cannes Lions 2020, com direito a passagem, hospedagem, ajuda de custo e um curso intensivo de inglês para garantir a compreensão das palestras.

A covid-19 colocou um freio no concurso e também no festival, que cancelou a edição deste ano. Os organizadores do Perifa Lions decidiram então mudar de foco. Percebendo que os alunos precisavam de treinamentos sobre as mais diversas áreas da publicidade, o projeto realizou uma série de lives no Instagram (@perifalions_br) e viu seu total de seguidores se multiplicar desde março, passando de 600 para 2,7 mil.

Principal força motriz do Perifa Lions, a publicitária Letícia Rodrigues, diretora de arte da Wunderman Thompson, teve a ideia de criar o concurso ao fazer uma palestra na Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo). Ela se assustou com o grau de desconexão entre esses estudantes e o mercado.E viu que era necessário unir dois mundos que viviam totalmente separados dentro da cidade de São Paulo.

“Os processos seletivos nas agências são muito desestruturados. Quando surge uma vaga, a grande pergunta é se os funcionários têm alguém para indicar. Então, fica todo mundo com um perfil parecido”, diz Letícia. “A ideia é colocar esses estudantes em contato com as agências. Hoje, as oportunidades nem chegam porque eles nem ficam sabendo que elas existem.” O esforço já deu alguns frutos. Em plena pandemia, o Perifa conseguiu intermediar a contratação de cinco estagiários.

O Perifa Lions funciona com doações – a maior parte de grandes agências. Para saber mais quem pode ser incluído no projeto, há informações no website perifalions.com.br.

Festival abre inscrições de peças para edição 2021

Depois de ter de cancelar a edição de 2020 por causa do novo coronavírus, o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade abriu as inscrições para peças publicitárias em todas as categorias de premiação, incluindo as relacionadas aos eventos paralelos Lions Health (que premia ações sobre saúde e bem-estar), Entertainment (entretenimento) e Innovation (inovação).

Para evitar que bons trabalhos fiquem de fora, Cannes Lions vai aceitar em sua próxima edição peças publicitárias produzidas nos anos de 2020 e 2021. Em caso de dúvidas sobre elegibilidade, os representantes regionais estão à disposição. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.