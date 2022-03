Economista ligado a Alckmin, Pérsio Arida conversa com campanha de Lula

BRASÍLIA - Coordenador econômico do programa econômico de Geraldo Alckmin nas eleições de 2018, o economista Pérsio Arida conversou sobre a situação brasileira com o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante.

Ao Estado, Pérsio disse que foi uma conversa de ideias sobre propostas para o País, mas sem nenhum tipo de acerto com a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais desse ano.

Leia Também Lula avisa que só terá um palanque no Rio

“Não tem nada, zero. Eu tenho conversado com assessores de todos os candidatos que me procuram", disse Pérsio Arida, presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso e um dos idealizadores do Plano Real.

Pérsio já conversou com os candidatos João Doria (PSDB), Simone Tebet (PMDB) e Sérgio Moro (Podemos), mas não teve nenhuma conversa com o ex-presidente Lula. O pedido de encontro partiu de Mercadante, que é o coordenador do programa de Lula.

Como Pérsio foi coordenador do programa de Alckmin na campanha passada, o encontro dos dois alimentou no mercado empresarial e financeiro a expectativa de que ele possa ajudar na campanha de Lula.

Com Alckmin vice na chapa de Lula, representantes do setor privado especulam se o ex-governador de São Paulo vai conseguir atrair economistas mais ao centro para a campanha do ex-presidente.

Mercadante disse ao Estadão que há disposição e interesse em aprofundar as discussões, mas não necessariamente compromisso com o programa de governo ou candidatura da parte dele. “Foi um discussão aberta, sobre alguns temas e que pretendemos aprofundar”, disse.

Arida e Mercadante se conhecem há 50 anos porque estudaram juntos na Universidade de São Paulo. Os dois seguiram trajetórias diferentes no campo econômico.