Pesadelos de Black Friday: o 'Estadão' quer saber quais são os seus; mande sua história

Encomendas que não chegam, mercadorias de refugo, pagar a metade do dobro e o famoso: não era oferta, era cilada. De ficar endividado em razão de um desconto irresistível, a pagar mais caro por determinado produto por medo de cair em alguma armadilha da Black Friday, muita gente tem histórias para contar.

Um estudo da Fundação Instituto de Administração (FIA), feito com exclusividade para o Estado, mostra que a percepção de fraude dos consumidores em relação à Black Friday tende a aumentar nos meses que antecedem a data. A medida de desconfiança dos clientes ficou em 65.94, em 2017. No entanto, no período que antecede as ofertas em 2018 a medida subiu para 76.9, superando os patamares de 2015: 71.1, que era o mais alto do período considerado na pesquisa.

Além disso, segundo pesquisa da Provokers de julho desse ano, divulgada pela Google, 38% das pessoas que não compram na Black Friday tomam essa decisão porque não confiam nas ofertas e nas lojas que fazem as promoções. Dito isso, o 'Estadão' quer saber: qual a sua experiência com a Black Friday? Conte para nós, em vídeo, o que você já enfrentou nas últimas sextas-feiras negras. Sua história pode se transformar em uma reportagem que ajude outras pessoas a não cair nas mesmos erros, além de dicas para aproveitar as promoções reais da data.

​Para onde enviar

Grave o seu vídeo na vertical, e envie para nós no whatsapp: (11) 99439-3766. Você também pode compartilhar sua história via Messenger, no nosso Facebook, ou por direct, no nosso Twitter.