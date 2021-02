Pesquisa aponta que investimento em energia solar e eólica deve gerar 1,2 milhão de novos empregos

BRASÍLIA - O Fórum Econômico Mundial, em parceria com a consultoria Accenture, realizou um levantamento global para analisar o impacto dos investimentos em novas tecnologias de geração de energia.

No Brasil, a estimativa é de que, nos próximos cinco anos, os investimentos da indústria de energia solar e eólica podem gerar mais de 1,2 milhão de novos empregos, além de reduzir em 28 toneladas a emissão de gases de efeito estufa. Os dados foram apurados com 25 empresas de serviços públicos globais e empresas de tecnologia voltada ao setor elétrico.

O Brasil tem hoje 62 parques eólicos em operação, com potência total de 1,895 mil megawatts (MW), segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Até 2025, se considerado apenas o volume de projetos já contratados e fiscalizados pela agência, o País terá 310 usinas em atividade, com produção total de 11,4 mil MW. Metade dessa capacidade já entra em operação em 2022.

A geração solar (fotovoltaica) está distribuída, atualmente, em 28 usinas, com 1,07 mil MW. Em cinco anos, porém, esse número vai saltar para 376 usinas em operação, com capacidade total de 14,6 mil MW.

Em muitos parques eólicos, a geração solar passou a ser um complemento importante na entrega de energia, com a instalação de painéis abaixo dos cataventos. Dessa forma, o aproveitamento da área é total, principalmente na Região Nordeste do País, que tem forte incidência de sol, com vento mais forte no período noturno.

O estudo mostra que, nos próximos anos, o Brasil será marcado pela expansão de energias renováveis não hidrelétricas e modernização do sistema de transmissão por meio de redes e medidores “inteligentes”, entre outras tecnologias.