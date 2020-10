Pesquisa da Fiesp aponta que maioria das indústrias pretende repassar alta no preço dos insumos

Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) obtida pelo Estadão/Broadcast indicou que 90,1% das indústrias de São Paulo estão pessimistas em relação aos preços dos insumos em 2020. Para 2021, a porcentagem de pessimismo é de 65,7%.

A sondagem feita com 414 indústrias paulistas mostrou que houve aumento de preços em todos os insumos utilizados. O reajuste ponderado desses custos foi de 22,8% e a taxa das empresas que devem repassar esses preços ao consumidor é alta: 58,5% das indústrias pretendem repassar parcialmente os custos para o preço final e 37,4% avaliam repassar totalmente os custos para o preço final.

O documento da Fiesp destaca que "o repasse dos custos, seja parcial, seja total, é avaliado por parte considerável das indústrias do Estado de São Paulo". As respostas a essa sondagem foram múltiplas, assim, o resultado soma mais de 100%. Outra solução apontadas pelos industriais para lidar com a alta dos insumos, por exemplo, foi "buscar outros fornecedores por menor preço", caminho apontado por 60,9%.

Papelão, aço e plástico estão entre os insumos mais utilizados pela indústria paulista. A pesquisa mostra que, segundo 22,5% dos pesquisados, o papelão está em falta e 59,5% tem dificuldades para encontrá-lo. A alta de preço nos últimos meses é de 30%.

No caso do aço, 67% dos pesquisados tem dificuldade de encontrar o insumo e 14,1% veem o produto totalmente em falta. O documento aponta alta de 33% no preço médio dessa matéria-prima.

O documento diz ainda que "os reajustes dos preços dos importados foram maiores que os dos nacionais. Portanto, há possibilidade de reajustes (nos preços do aço) nos próximos meses". Para alguns produtos a alteração já teria sido comunicada.

A pesquisa foi realizada entre o dia 7 e o dia 13 de outubro deste ano.