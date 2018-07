PESQUISA-Perspectivas para G7 se enfraquecem por quadro nos EUA A economia norte-americana enfrenta 45 por cento de chance de recessão, o que levou economistas a reduzir as previsões de crescimento para o G7 apesar das pressões inflacionárias, mostrou uma pesquisa da Reuters. As duas forças serão um enigma para os bancos centrais, à medida que tentam equilibrar a persistente inflação com a necessidade de dar mais estímulos à economia e aos mercados financeiros que temem uma recessão. A pesquisa junto a 250 economistas, feita entre 11 e 17 de janeiro, mostrou uma nova rodada de reduções nas estimativas para Estados Unidos, zona do euro e Japão. "É provável que o Fed corte agressivamente, levando o juro para 3 por cento até o final de 2008", afirmou Zach Pandl, do Lehman Brothers. Os 45 por cento de chance de recessão este ano estão acima dos 40 por cento previstos no mês passado e dos 30 por cento em outubro. Alguns bancos avaliaram que a recessão pode começar neste trimestre. O Banco Central Europeu (BCE) deve enfrentar as decisões mais difíceis diante da inflação e do enfraquecimento do crescimento. No caso do Federal Reserve, os economistas prevêem cortes de 0,75 ponto percentual até o final do primeiro trimestre, com mais 0,25 ponto até o final de junho. Isso colocaria a taxa básica em 3,25 por cento, frente à taxa de 3,75 por cento prevista na pesquisa anterior para o final de 2008.