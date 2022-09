Pesquisando sobre celulares 5G? Conheça mais sobre os processadores Snapdragon

Experiência de ponta ao toque dos dedos – e muito além. A família de processadores Snapdragon, da Qualcomm, leva a última palavra em desempenho, aliando agilidade a eficiência energética, integrando conectividade total às novas redes de alta velocidade e recursos de inteligência artificial no gerenciamento de imagens, fotos e recursos de games não só aos smartphones de várias fabricantes.

A presença dos processadores Snapdragon se expandiu e, hoje, eles já estão em dispositivos como relógios conectados, óculos de realidade virtual, fones sem fio e laptops. Além disso, também estão presentes em consoles e veículos conectados, tanto nas centrais de infotainment quanto provendo recursos de telemetria.

Em todos esses devices e aplicações, são muitas as vantagens para quem opta por um produto com Snapdragon – já que a preocupação em desenvolver produtos aderentes com uma excelente experiência para o usuário faz parte da história da Qualcomm.

A empresa, ao longo dos anos, já investiu mais de US$ 75 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, com foco em aprimorar as funcionalidades de sua gama de processadores focada no dia a dia do consumidor, seja no trabalho ou no lazer, e em várias categorias de produtos, de acordo com Hélio Oyama, diretor de Produtos da Qualcomm.

Nos smartphones

No Brasil e no mundo, a Qualcomm sempre foi destaque pelo trabalho no desenvolvimento de tecnologias para seus processadores. Por meio de parcerias com as fabricantes, esses chips são usados no “coração” dos melhores smartphones Android de várias faixas de preço. Foi o trabalho no aprimoramento dessas tecnologias, inclusive, que favoreceu a criação de processadores Snapdragon específicos para uso em outras categorias de produtos.

Para os celulares, seja no lazer, em casa, no escritório ou na rua, há recursos de ponta presentes nos Snapdragon.

Apenas falando do mercado de games, eles trazem mais de 50 recursos, chamados Snapdragon Elite Gaming, para contemplar uma excelente experiência do jogador. “Entre eles o Quick Touch, que faz o smartphone responder mais rapidamente a qualquer toque, com menor latência, o que pode ser determinante para o jogador ganhar uma competição”, explica Oyama. Outro exemplo: “Na parte de som, a funcionalidade Snapdragon Sound se vale de codificadores de alta fidelidade para melhorar a experiência sonora”.

Mais um recurso é o Snapdragon Sight, que contempla tratamento feito por algoritmos de inteligência artificial para melhorar a qualidade de imagem gerada pelas câmeras nos celulares dotados de qualquer processador da família Snapdragon.

A conectividade também é estrela. Com a expansão global das redes móveis de quinta geração, os processadores da Qualcomm apresentam, de forma integrada, um conjunto de funções chamado de Snapdragon Connect, provendo alta performance nas conexões 5G, Wi-Fi e Bluetooth, não só para smartphones topo de linha, mas também para celulares das gamas média e até os mais acessíveis.

Os processadores são capazes de prover conectividade dentro dos mais altos padrões do 5G (velocidades de até 10 gigabits por segundo) e compatíveis com a última geração do Wi-Fi, o chamado Wi-Fi 6E, a última versão comercialmente disponível.

São vários os modelos – os Snapdragon das séries 8, 7, 6 e 4 –, todos capazes de entregar desempenho máximo dentro da faixa de valor do celular. Os superiores – os Snapdragon 8+ e 8 Gen.1 – integram as melhores soluções de modem do mundo, explica Oyama, equipando smartphones 5G topo de linha globais e inclusive disponíveis no mercado brasileiro. “Esses processadores estão nos melhores aparelhos produzidos por nossos parceiros, como as famílias Z Fold 4 da Samsung e Edge 30 da Motorola, para dar dois exemplos.”

Os Snapdragon suportam, ainda, recursos integrados pelos fabricantes a esses aparelhos, como câmeras de até 200 megapixels, sendo capazes de entregar alta qualidade no tratamento de imagens, além de contarem com funcionalidades como a câmera “Always-on”, aponta Oyama. “Ela fica monitorando o que está acontecendo ao redor e, se eventualmente o usuário está manipulando o seu smartphone e outra pessoa está olhando por trás, de forma intrusiva, faz a detecção e desliga a tela para proteger a privacidade.”

Por conta de todos esses recursos de ponta, e também diante da expansão rápida das redes 5G, inclusive no Brasil, o executivo destaca que quem está pensando em trocar de celular, atualmente, já deve cogitar adquirir um modelo compatível com 5G, uma vez que o tempo médio em que um brasileiro permanece com seu smartphone é de cerca de três anos, período em que as redes terão grande presença. A escolha certa é um modelo com Snapdragon.

“O primeiro ponto que eu posso citar é que o 5G vai trazer uma melhor experiência para o usuário, com maior velocidade e menor latência”, diz. “E realmente acredito que vale, sim, já trocar nesse momento. O 5G já está em processo de implementação, as redes vão continuar se expandindo pelo País, e a cobertura nas cidades deve evoluir rapidamente.”

Nesse sentido, ao buscar um celular com Snapdragon, o consumidor terá nas mãos o mais alto nível em desempenho e excelente experiência. “São os processadores considerados os melhores do mundo para o 5G por causa da alta velocidade de conectividade e, ainda, por contar com excelentes funcionalidades para câmeras que, conjugadas com a inteligência artificial, permitem ao usuário tirar fotos de alta qualidade mesmo em ambientes desafiadores com baixa luminosidade. Além do alto desempenho, o processador tem um baixo consumo de energia (com maior durabilidade das baterias)”, finaliza Oyama.