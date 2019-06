Petrobrás acaba com intervalo mínimo para reajustes de combustíveis

A Petrobrás informou na noite desta quarta-feira, 12, que sua diretoria executiva aprovou a revisão na periodicidade de reajustes nos preços de óleo diesel e gasolina comercializados em suas refinarias.

"A partir de agora, os reajustes de preços de diesel e gasolina serão realizados sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo, possibilitando à companhia competir de maneira mais eficiente e flexível", diz a empresa em comunicado.

Segundo a estatal, a aplicação imediata desta revisão permitirá à Petrobrás, no momento, reduzir os preços do diesel "acompanhando as variações dos preços internacionais observadas nos últimos dias".

"Ficam mantidos os princípios que balizam a prática de preços competitivos, como preço de paridade internacional (PPI), margens para remuneração dos riscos inerentes à operação, nível de participação no mercado e mecanismos de proteção via derivativos", afirma.

Diesel

A Petrobras anunciou também um corte médio de R$ 0,10 no litro de diesel nas refinarias. O reajuste tem vigência a partir de quinta-feira. Com o corte, o preço médio do diesel cai de R$ 2,166 por litro para R$ 2,066, queda de 4,616%.

Na noite de segunda-feira, a estatal havia informado queda de 3% no preço médio da gasolina nas refinarias, com vigência a partir da terça-feira. Na ocasião, a Petrobras não modificou o valor do diesel.