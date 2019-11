Petrobrás arrenda ativos de fertilizantes por R$ 177 milhões

A Petrobrás informou na quinta-feira, 21, que celebrou contratos de arrendamentos das suas fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe para a Proquigel Química, empresa integrante do Grupo Unigel. O acordo, que prevê o uso dos ativos por dez anos, prorrogáveis por igual período, foi firmado no valor total de R$ 177 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal explicou que os arrendamentos entrarão em vigor após a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a obtenção das licenças necessárias pela Proquigel Química para a operação.

Desinvestimentos

O negócio, embora de valor relativamente pequeno, faz parte do processo de reestruturação de ativos da companhia, que incluiu a venda de negócios bilionários como o gasoduto TAG (para a francesa Engie) e a distribuidora de gás de cozinha Liquigás a um consórcio liderado pela Copagaz, negócio anunciado na semana passada. A empresa também realizou uma grande venda de ações da BR Distribuidora na Bolsa paulista, dentro do mesmo programa de desinvestimentos.

A Petrobrás lembrou que o processo de arrendamento das unidades da Fafen seguiu os ritos da Lei 13.303/2016, a chamada lei das estatais. “Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas”, informou.

A Fafen da Bahia é uma unidade de fertilizantes, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari, com capacidade de produção total de ureia de 1,3 mil toneladas por dia. Também comercializa amônia e gás carbônico, entre outros produtos. A unidade sergipana, localizada no município de Laranjeiras, tem capacidade de produção total de ureia de 1,8 mil toneladas por dia e atua com portfólio semelhante.

A Unigel é uma empresa brasileira do setor químico, que também possui unidades industriais no México, disse a estatal. Sua base de clientes abrange de setores como papel e celulose, têxtil, eletrônicos, embalagens, eletrodomésticos, construção civil, automotivo, agronegócios, mineração e indústria química. A Proquigel é subsidiária da Unigel.