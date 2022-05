Petrobras sinaliza a Cade que pode discutir mudanças em política de preços dos combustíveis

BRASÍLIA - A Petrobras mantém conversas com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a possibilidade de revisões de condutas que poderiam levar a mudanças na política de preços da empresa, informaram ao Estadão/Broadcast fontes da autarquia.

As conversas são mantidas no âmbito de dois inquéritos que foram abertos pelo conselho em janeiro para investigar a estatal. Segundo a reportagem apurou, as investigações estão em fase avançada e há “achados consistentes” de infrações econômicas por parte da estatal, como barreiras à entrada de competidores e práticas discriminatórias de preços.

O Cade vem sendo pressionado pelo governo para atuar na questão dos preços dos combustíveis, que seria visto como uma solução de mercado, e não uma interferência do Estado na empresa.

Um parecer da superintendência-geral do Cade deve ser publicado em breve. Com isso, executivos da Petrobras procuraram autoridades do Cade e sinalizaram com a revisão de algumas práticas, o que, na avaliação de integrantes do órgão, podem levar a mudanças na política de preços da estatal - hoje atrelada ao mercado internacional.

O entendimento é que as práticas anticoncorrenciais identificadas podem estar gerando distorções no mercado. Já está decidido que não cabe ao Cade fixar a política de preços da Petrobras, mas sim apontar a necessidade de cessar condutas anticompetitivas, o que pode envolver acabar com eventuais sobrepreços identificados pelo órgão. Ao corrigir práticas consideradas irregulares, pode haver impacto na forma com que o preço é formado – hoje levando em consideração a paridade com os cobrados internacionalmente.

De acordo com as fontes, a Petrobras está ciente dos “achados recentes” e procurou o Cade por isso.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, pressionado pelo Palácio do Planalto e pelo Ministério da Economia para tomar ações que resultem na queda do preço dos combustíveis, o Cade tem ao menos 11 investigações abertas que envolvem direta ou indiretamente a Petrobras, segundo levantamento realizado pelo órgão. Há processos abertos desde 2009 e a maioria ainda não teve resultados práticos.