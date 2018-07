Petrobras confirma descoberta de gás no Peru A Petrobras divulgou comunicado esta tarde confirmando que o consórcio formado pela estatal brasileira (com 35,15% de participação), a Repsol (41%) e a Burlington Resources (23,85%) descobriram uma reserva de gás localizada na província de Cuzco, no Peru, no poço exploratório Kinteroni X1, do Bloco 57. Segundo o comunicado, as primeiras estimativas mostram que a reserva pode ser de aproximadamente 56 bilhões de metros cúbicos. Os testes de produção ainda estão em andamento, mas até o momento registraram vazão de 1 milhão de metros cúbicos de gás e 198 metros cúbicos de condensados por dia. A reserva possui extensão superior a 22 quilômetros e aproximadamente 115 metros de reservatórios líquidos de gás e condensados. A estatal ressalta no comunicado que a nova jazida está próxima aos blocos 58 e 110, onde já possui atividades exploratórias com 100% de participação. A companhia lembra também que, em conjunto com a Repsol, negocia a compra da participação da Burlington. O processo de aquisição estaria dependente da aprovação das autoridades peruanas.