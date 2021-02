'Petrobrás de hoje é melhor que a de um ano atrás', diz Castello Branco

O presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, ser pronuncia nesta quinta-feira, 25, pela primeira vez após a intervenção de Jair Bolsonaro na estatal - ele indicou o general da reserva Joaquim Silva e Luna para o comando da empresa, em meio a críticas à política de preços dos combustíveis.

Castello Branco apresenta a analistas do mercado o resultado da Petrobrás no quarto trimestre de 2020. Os números, divulgados na quarta-feira, 24, mostram lucro líquido de R$ 59,9 bilhões no últimos três meses do ano passado, salto de 635% ante igual período de 2019, resultado muito acima do esperado por analistas e o maior para um trimestre, pelo menos, desde 2008. No acumulado do ano, a empresa conseguiu um resultado positivo, mas bem menor, de R$ 7,1 bilhões.

"A Petrobrás de hoje é melhor do que era um ano atrás", afirmou Castello Branco nesta quinta. Com o resultado, a petroleira conseguiu reverter o prejuízo dos três primeiros trimestres do ano, apagando as perdas causadas pela pandemia de covid-19, que parou a economia e derrubou a demanda por petróleo.

O executivo destacou a adoção do home office por parte da companhia durante a pandemia. "O home office contribuiu não só para diminuir a contaminação pelo coronavírus, mas também contribuiu para aumentar a produtividade, não só na Petrobrás", disse.

Bolsonaro criticou o fato de Castello Branco estar trabalhando de casa por causa da covid-19 - o executivo tem mais de 60 anos e faz parte do grupo de risco da doença. "O atual presidente da Petrobrás está há 11 meses de casa, sem trabalhar. Trabalha de forma remota. O chefe tem que estar na frente, bem como seus diretores. Isso para mim é inadmissível. Descobri isso faz poucas semanas", afirmou o presidente. "O ritmo de trabalho de muitos servidores lá está diferenciado", completou.