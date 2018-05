Com decisão sobre preço do diesel, Petrobrás recua 13% e deixa de ser mais valiosa da Bolsa

A forte perda de mais de 12% das ações da Petrobrás contamina o humor dos investidores e a Bolsa cai firme desde a abertura, em efeito colateral à decisão da companhia de ceder e reduzir em 10% o preço do diesel, congelando-o por 15 dias. O tombo da estatal recoloca a Ambev como empresa mais valiosa da B3.

O anúncio é visto pelo mercado como mais um caso de ingerência na estatal, em meio aos esforços do governo para conter os preços dos combustíveis e encerrar a paralisação dos caminhoneiros em todo o País.

+ AO VIVO: Siga a greve dos caminhoneiros pelo Brasil

"As regras do jogo mudaram", resumiu a equipe do Itaú BBA, um dos bancos que decidiram cortar recomendações de compra para o papel da estatal nesta quinta-feira, 24.

Os agentes não descartam ainda a possibilidade de mudanças na diretoria da companhia, o que amplia a insegurança no mercado acionário brasileiro. Às 12h30, o Ibovespa operava em queda de 1,52%, aos 79.635,53 pontos, após perder logo nos ajustes de abertura o patamar dos 80 mil pontos.

+ Perguntas e respostas sobre a manifestação dos caminhoneiros

Na mínima, o índice à vista quase queimou outro nível, ao marcar 79.027 pontos (-2,28%). As ações da Petrobras recuavam 12,60% (ON) e 13,06% (PN), comportamento de certa forma esperado uma vez que as ADRs da estatal negociadas em Nova York exibiam mais cedo perdas de cerca de 10%.

A companhia fez questão de reforçar que a medida foi de caráter excepcional e que não representa mudança na política de preços, mas isso foi insuficiente para reduzir o mal estar dos agentes.

"O uso da Petrobrás pelo governo não é algo que estava sendo esperando pelo mercado agora. Hoje resta aos agentes ajustar as expectativas. Esperava-se muito da Petrobrás neste ano e da gestão do Pedro Parente, então assusta o mercado essa involução de a Petrobras voltar ao passado e assumir uma responsabilidade que é do governo na tentativa de estancar a greve dos caminhoneiros", avalia Louise Barsi, analista da Elite Corretora.

Outro papel ligado ao governo, Banco do Brasil ON, amarga perda de 2,84%, liderando a queda no setor financeiro. Bradesco PN cede 0,34% e Itaú Unibanco cai apenas 0,04%. As vitórias obtidas pelos caminhoneiros até o momento, como o congelamento de preço do diesel pela Petrobrás e a aprovação na Câmara de PIS/Cofins zero para o combustível, expõem a vulnerabilidade do governo Temer em um ano eleitoral, destaca Louise.

Apesar dos esforços recentes para tentar conter o preço do diesel, caminhoneiros afirmam que só irão cessar a greve quando as medidas prometidas forem sancionadas e publicadas no Diário Oficial da União. A má notícia é que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) ficará fora da capital federal até o fim de semana.

Desta forma, a Casa não deve votar nos próximos dias o projeto aprovado na Câmara ontem que prevê zerar, até o fim deste ano, a PIS/Cofins que incide sobre o combustível, além de reonerar a folha de pagamento para 28 setores da economia.

Nesta manhã o presidente Michel Temer passou mais de duas horas reunido com os ministros Eduardo Guardia (Fazenda), Valter Casimiro (Transportes), Moreira Franco (Minas e Energia), o presidente da Petrobrás, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.

Nenhum dos participantes quis falar com a imprensa após o encontro. Além dessa reunião, está prevista uma nova conversa às 14 horas entre Casa Civil e representantes dos caminhoneiros.

Dólar. A moeda americana interrompe três quedas seguidas ante o real e sobe desde a abertura com os investidores estressados buscando proteção em meio a preocupações com o impacto da paralisação dos caminhoneiros, sobre as contas públicas e sobre a economia como um todo.

Desde o fim da manhã, pesa também o fortalecimento do dólar ante moedas emergentes e ligadas a commodities no exterior, após uma deterioração dos ativos globais e americanos causada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que cancelou seu encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A reunião planejada estava marcada para acontecer no dia 12 de junho, em Cingapura. Alexandre Wolwacz, sócio-fundador do Grupo L&S (de empresas na área de investimentos), diz que a retomada da pressão de alta no dólar e juros e queda forte da Bolsa refletem principalmente a crise de governabilidade observada.

"Estamos em meio a uma greve dos caminhoneiros que paralisa o País desde segunda-feira, afetando a vida de toda a população e o Governo Federal ainda não conseguiu chegar a um acordo", explica.